Карантин – найкращий час для того, щоб більше часу провести з сім'єю

Чим займається у вимушеній самоізоляції, показав і скандальний екс-нардеп Михайло Добкін, передає Politeka.net.

У сторіз свого Instagram політик опублікував відео, в якому він бавиться з півторарічним онуком Марком.

Михайло Маркович включив музику на телефоні і в такт барабанить по гумовому ослику, а малюк пританцьовує, стоячи біля дивана.

«Іди, осла поб'ємо», – каже онукові дід, який, поголившись налисо, тепер виглядає як хвацький брутальний байкер.

Судячи з усього, хлопчику таке проведення часу подобається, та й Добкін виглядає розслабленим і веселим, чого не скажеш про нього, коли починаються сварки з опонентами.

Чого тільки варта його суперечка з екс-нардепом від «Народного фронту» Тетяною Чорновіл в ефірі талеканала «НАША».

Приводом для сварки стала тема Революції Гідності. Чорновіл стверджувала, що тоді люди, які вийшли на Майдан, врятували Україну від кримінальної влади Януковича і від його страшного режиму.

Вона додала, що екс-президент, утікаючи, вкрав мільярди, і повернути вдалося лише малу частину – всього півтора мільярда доларів.

«І тепер вони на цих мільярдах зміцніли і зараз прийшли сюди, сидять павичі, «ми вас дорозстрілюємо». По суті, це те, що я зараз почула», – емоційно каже Тетяна про тих, хто повернувся в Україну після обрання Зеленського.

«В поважаючій себе країні ворогів і зрадників не розстрілюють, це дуже благородна кара. Для цього є мотузка і мило, але я вам цього не бажаю» – тут же парирував Добкін і назвав головним бенефіціаром Майдану екс-нарепа «Народного фронту» Сергія Пашинського, а також пройшовся по його сину, який у 20 з гаком років отримав велику посаду в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, экс-нардеп Добкін поскаржився на токсикоз.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін заговорив про пришестя інопланетян, викликавши ажіотаж у мережі.