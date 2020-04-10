Харківщина продовжує горіти через підпали сухої трави, а до відповідальності досі нікого не притягли

Однак на камеру потрапила банда малолітніх зловмисників, які підпалили траву в Федорцях під Харковом і тікають геть з місця злочину. Відео опублікували в групі «Харків 1654». Щоб його подивитися, доскрольте сторінку до кінця.

Як можна помітити на записі, в підпалі брали участь три людини. Побачивши вогонь, який піднімається на кілька метрів, пожираючи сухостій, вони кинулися навтьоки.

«Обурливо! Але хто ж їх впізнає? Зовсім дітлахам зайнятися немає чим. Батьки не пояснили дітям, до чого призводить таке», «Батьки бухають - діти творять, що хочуть», «Малолітні виродки! Виписати штраф на кругленьку суму, може, тоді зрозуміють!», – пишуть у коментарях.

Федорцы. Вот эта детвора подпалила сухую траву. Из-за них гибнут животные и сгорают дома. Про пожарных вообще молчим, мужики с утра до вечера тушат траву. Если кто их узнал, напишите в директ Видео: ХС Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 9. April 2020

Незабаром з'явилася інформація, що паліїв вирахували.

Нам удалось вычислить малолеток, которые подожгли траву в Федорцах. Даём им время до утра признаться и принести извинения перед пожарными и местными жителями. В тушении принимали участие две части пожарных. 1,5 часа 12 тонн воды Спалено приблизительно 100 литров топлива (дизель) Видео: Типичное ХТЗ Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 9. April 2020

Тим часом рятувальники продовжують множити статистику виїздів на подібні виклики. Лише за вчора співробітники ГУ ДСНС в Харківській області загасили 35 пожеж сухостою на відкритих просторах Харківщини. Загальна площа випаленої землі становила 15 гектар. Вогнем також пошкоджено покинутий приватний будинок та сінник. На щастя, постраждалих немає.

Буквально напередодні невідомі підпалили траву вздовж окружної дороги під Харковом. Дим затягнув всю трасу, зробивши видимість практично нульовою.

До чого призвело безконтрольне спалювання сміття чи навмисний підпал трави в Кечигівському районі Харківщини, показав на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Руслан Скляр.

На записі видно повністю випалений очерет на березі водойми і згорілі гнізда птахів з кладкою. Вогонь буквально засмажив яйця, на яких сиділи качки.

Ось так жителі Кегичівського району піклуються про природу 😔😞😔 Gepostet von Руслан Скляр am Freitag, 27. März 2020

І тут же на відео чоловік демонструє, що природа навіть у такій катастрофічній ситуації бере своє. На місці згорілого гнізда качка відклала нові яйця.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.