Харківщина продовжує горіти через підпали сухої трави, а до відповідальності досі нікого не притягли
Однак на камеру потрапила банда малолітніх зловмисників, які підпалили траву в Федорцях під Харковом і тікають геть з місця злочину. Відео опублікували в групі «Харків 1654». Щоб його подивитися, доскрольте сторінку до кінця.
Як можна помітити на записі, в підпалі брали участь три людини. Побачивши вогонь, який піднімається на кілька метрів, пожираючи сухостій, вони кинулися навтьоки.
«Обурливо! Але хто ж їх впізнає? Зовсім дітлахам зайнятися немає чим. Батьки не пояснили дітям, до чого призводить таке», «Батьки бухають - діти творять, що хочуть», «Малолітні виродки! Виписати штраф на кругленьку суму, може, тоді зрозуміють!», – пишуть у коментарях.
«Розмовляв з трудом»: Андрія Данилка вразив напад, з'ясувалися подробиці
Синоптики попередили про різку зміну погоди: кому не пощастить
"Про це вони мріяли віками": Ярмольник розмріявся провернути "кримський" сценарій по всій Україні
Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."
Незабаром з'явилася інформація, що паліїв вирахували.
Тим часом рятувальники продовжують множити статистику виїздів на подібні виклики. Лише за вчора співробітники ГУ ДСНС в Харківській області загасили 35 пожеж сухостою на відкритих просторах Харківщини. Загальна площа випаленої землі становила 15 гектар. Вогнем також пошкоджено покинутий приватний будинок та сінник. На щастя, постраждалих немає.
Буквально напередодні невідомі підпалили траву вздовж окружної дороги під Харковом. Дим затягнув всю трасу, зробивши видимість практично нульовою.
До чого призвело безконтрольне спалювання сміття чи навмисний підпал трави в Кечигівському районі Харківщини, показав на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Руслан Скляр.
На записі видно повністю випалений очерет на березі водойми і згорілі гнізда птахів з кладкою. Вогонь буквально засмажив яйця, на яких сиділи качки.
І тут же на відео чоловік демонструє, що природа навіть у такій катастрофічній ситуації бере своє. На місці згорілого гнізда качка відклала нові яйця.
Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до Харкова впритул, страхітливі кадри.
Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.