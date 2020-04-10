11-річна Аліса Пономаренко з міста Балаклія на Харківщині своїми добротою і чуйністю може дати фору будь-якому дорослому

Коли в країну прийшла біда у вигляді епідемії китайського вірусу, дівчинка не залишилася осторонь і всіляко взялася допомагати лікарям, а також сусідам і просто жителям свого міста, передає МГ «Об'єктив».

З початку карантину школярка пошила близько двох тисяч захисних масок, які роздаровує людям та медикам.

За словами Аліси, з початку карантину її турбував той факт, що не всі люди можуть купити собі захисні маски, тому запропонувала мамі шити маски і дарувати їх. Відтоді вона проводить час за своєю швейною машинкою кожен день.

Тканину і резинки для масок сім'ї Пономаренко передають небайдужі люди. Дівчинка каже, що тканина майже вся вже закінчилася, але вона впевнена: масок вистачить на всіх.

Зазначимо, що Аліса не в перший раз проявляє таку приголомшливу доброту і бажання допомогти. Про цю дівчинку заговорили, коли вона почала шити іграшки і продавати їх, щоб допомогти хворому на онкологію другу. Пізніше у неї з'явилися й інші підопічні, яким вона допомагала.

Разом з мамою Аліса створила сторінку у Фейсбуці «Зайка змінить світ», де за рік на лікування хворих вони зібрали майже півмільйона гривень.

Якщо у когось є бажання допомогти дівчинці, можна зв'язатися з мамою на сторінці в соцмережі.

Поки дитина робить все, щоб допомогти своїм співвітчизникам, влада посилює відповідальність за порушення правил карантину. Так, губернатор ХОДА Олексій Кучер заявив, що на вихідних поліція і Нацгвардія штрафуватимуть усіх, хто з'явиться на вулиці.

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