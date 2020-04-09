Під час карантину кількість шахраїв у Харкові збільшилася в геометричній прогресії

Щоб втертися в довіру і видивитися, що у кого є в квартирі, найчастіше зловмисники представляються працівниками комунальних служб, яким більшість харків'ян ще довіряють, передає Politeka.net.

Як повідомили в прес-службі АТ «Харківміськгаз», у Московському районі міста по багатоповерхівкам ходили шахраї в спецодязі співробітників підприємства і намагалися потрапити до квартири під приводом перевірки роботи газового обладнання та лічильників газу, після чого вимагали оплату.

На підприємстві нагадали абонентам, що під час карантину «Харківміськгаз» не працює. Виняток – аварійно-диспетчерська служба підприємства. Тому з 17 березня перевірки, заміна газового обладнання, встановлення лічильників газу припинені до закінчення карантину.

До того ж, щоб не потрапити на гачок шахраїв, газовики дали рекомендації, як відрізнити справжніх співробітників «Харківміськгазу» від злочинців:

«Будьте обачними та уважними. Не дайте псевдогазовщикам ввести себе в оману. Нагадуємо, що працівник газової компанії має при собі службове посвідчення з фотокарткою, зазначенням посади, логотипом та печаткою підприємства».

У разі, якщо «гості» не показують запитаний документ або посвідчення викликає підозру, необхідно повідомляти в поліцію по телефону «102».

Раніше ми писали про те, що під час карантину в диспетчерській службі «Харківміськгазу» почастішали хибні виклики пожежно-рятувальної служби. Відзначається, що сотні дзвінків роблять діти.

Так, за одну добу аварійно-диспетчерська служба 104 АТ «Харківміськгаз» отримує близько 200 дзвінків, і вагома їх частина (15-20%) виявляються заздалегідь помилковими, оскільки є витівками дітей чи дорослих людей.

На підприємстві зазначають, що за неправдиві виклики передбачено адміністративне покарання та кримінальна відповідальність. За цим слідує порушення статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення за «завідомо неправдивий виклик спеціальних служб».

Нагадаємо, харків'яни масово позбулися квартир після шахрайської схеми.

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