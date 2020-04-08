На Харківщині п'ять підтверджених випадків зараження китайським вырусом

У чотирьох чоловіків й однієї жінки тести на COVID-19 дали позитивний результат, повідомляє Politeka з посиланням на інформацію голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Всі заражені – жителі Харкова. Двоє з них, члени однієї сім'ї, які нещодавно повернулися з Польщі. Зараз троє перебувають у лікарні, а двоє – на самоізоляції. «Важких» серед них немає.

Першим, хто захворів у Харкові на коронавірус, став 26-річний хлопець після повернення з Франції. Діагноз підтвердився 28 березня. Як стало відомо пізніше, він встиг поконтактувати з 16 лікарями.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес повідомив про те, що місто закупило мільйон медичних масок, які будуть безкоштовно роздавати: 850 тисяч - для населення, 150 тисяч – для лікарів і медперсоналу.

Роздача людям почалася у вівторок, 7 квітня, і здійснюється двома способами: 750 тисяч масок – через школи і дитсадки, їх отримають батьки, для дітей і кожного члена сім'ї. Ще 100 тисяч будуть розподілені через територіальні центри соціального захисту.

Ми також писали про те, що харківські лікарі, котрі працюють у дитячій інфекційній лікарні, придумали, як рятувати хворих вірусом в умовах катастрофічної нестачі апаратів штучної вентиляції легенів.

Вони вирішили вдатися до методу, який активно використовували до 90-х роках минулого століття, і почали створювати бабл-сіпапі: пристосування для подачі кисню хворому з допомогою поліетиленового пакета, пари трубок і балона з киснем. За їхніми прогнозами, подібна допомога знадобиться 15% хворих, а апаратів ШВЛ в лікарні всього сім, і їх не вистачить на всіх.

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