На карантині в будівельних магазинах з'явилися продукти харчування

Відповідний фотодоказ опублікували в групі «ХС Харків».

«К – клієнтоорієнтованість. «Будмен» на пр. Ландау почав банчити гречкою з рисом 🥴», – йдеться у підписі до знімків.

На кадрах – крупи, макарони, масло, цукор.

«Треба ж якось працювати. Разом з продуктами і змішувач якось продасться», «Все правильно. Обхід закону. Так скоро у всіх магазинах гречка буде. 😜», «Ну так правильно, а то пенсіонерів далі 2 км від дому не відпускають», «А в "Епіцентрі" на касах туалетний папір продається, я бачив))», «Шоб не стогнали, шо немає», «Дешевше, ніж в АТБ», – жартують у коментарях.

Як відомо, після посилення умов карантину працюють тільки продуктові магазини й аптеки, тому власникам інших точок доводиться проявляти чудеса винахідливості.

Раніше ми розповідали про те, що харківський адвокат Ігор Черняк у жартівливій формі розповів жителям міста, що робити, якщо немає собаки, а гуляти в парку дуже хочеться. Щоб уникнути штрафу та подихати свіжим повітрям, він порекомендував купити хом'яка і ходити його вигулювати.

За його словами, хом'як – набагато дешевший, ніж собака, а також немає жодних проблем з логістикою. Його досить посадити в кишеню, і жоден поліцейський не причепиться, оскільки хом'як – домашня тварина.

Ми також писали про те, що харків'янка опублікувала пронизливий пост про те, що держава абсолютно не підготувалося до боротьби з китайським вірусом, зате щосили штрафує й обмежує громадян, у яких немає грошей навіть на найдешевші маски.

Нагадаємо, у Харкові лікарі змушені використовувати пакети замість ШВЛ.

Як повідомляла Politeka, харків'яни вирішили розбагатіти на домашніх улюбленцях під час карантину.

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.