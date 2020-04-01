Екс-нардеп Михайло Добкін підбив підсумки за перші 50 років життя

Свої роздуми він опублікував на сторінці в Instagram, передає Politeka.

Колишній мер Харкова і голова ХОДА пише про те, що йому довелося пережити аварію на ЧАЕС у 1986 році, розпад СРСР в 1991-му, дві «грьобані» революції 2004 та 2014 років, втрату Криму і конфлікт на Донбасі.

«Про замах на свою скромну персону, кримінальні справи, арешти й інші дрібниці я навіть не згадую. І, нарешті, коронавірус в 2020!», – підкреслює автор.

За словами Добкіна, для того, щоб сміливо заявити, що його життя за перші 50 років було не таким уже й нудним, йому залишилося дочекатися пришестя інопланетян.

В якості ілюстрації він прикріпив своє фото в новому образі. Як відомо, зовсім недавно політик поголився налисо, залишивши лише бороду.

У коментарях користувачі відреагували на пост не без частки гумору:

«Міша, все х*йня, давай по-новій!», «Так астероїд же летить, може, і разом з інопланетянами, хто його знає 🙈», «Як кажуть нині: "дістало жити в історичні події"», «Ще й нова зачіска в 2020».

Раніше ми розповідали, що Михайло Добкін зчепився в прямому ефірі з екс-нардепом Тетяною Чорновіл. Приводом для суперечки стала тема Революції Гідності. Чорновіл стверджувала, що тоді люди, які вийшли на Майдан, врятували Україну від кримінальної влади Януковича і від його страшного режиму.

«В поважаючій себе країні ворогів і зрадників не розстрілюють, це дуже благородна кару. Для цього є мотузка і мило, але я вам цього не бажаю» – тут же парирував Добкін і назвав головним бенефіціаром Майдану екс-нарепа «Народного фронту» Сергія Пашинського.

Нагадаємо, екс-нардеп Добкін поскаржився на токсикоз.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін втік від коронавіруса на мотоциклі.