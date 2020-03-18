У Харкові кілька днів тому зник 40-річний чоловік

Юрій Сосна пішов 15 березня на роботу і відтоді про нього нічого невідомо, передає Politeka з посиланням на інформацію у соцмережах.

За словами рідних, чоловік вийшов з будинку в районі Холодної гори близько двох годин дня і більше не повертався.

До теперішнього часу про його місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети Юрія: зріст 178 сантиметрів, нормальної статури, очі карі.

Був одягнений у чорну куртку з камуфляжними вставками, чорні джинси та чорні кросівки (як на фото з манекеном). На голові була чорна кепка.

У чоловіка є особлива прикмета – на правій руці татуювання із зображенням трьох вовків.

Юрій страждає на цукровий діабет, йому могло стати погано по дорозі. На роботу він добирався від метро Холодна гора.

Якщо хто-небудь володіє інформацією про місцезнаходження цієї особи, прохання повідомити за телефонами 102 або +38(066)697 54 42.

Раніше ми писали, що поліція розшукує дівчину з дитиною на Київщині. 20-річна Марія Коваленко та її трирічна дочка Кіра пропали без вісті, коли пішли гуляти.

Так, вони вийшли з дому 15 березня близько 11:00 ранку по вул. Київська в селі Білгородка, і досі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлява статура, обличчя овальне, очі карі, волосся фарбоване, русяве, довжиною до плечей. Була одягнена у світлу куртку, блакитні джинси, чорні кросівки.

Прикмети маленької Кіри: зріст 100 см, худорлява, обличчя овальне, очі карі, волосся світло-русяве. Була одягнена в рожеву шапку, фіолетовий зимовий комбінезон з рожевими вставками, а також рожеві черевики.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце знаходження зазначених осіб прохання повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.

Як повідомляла Politeka, дитина безслідно зникла під Києвом, поліція на вухах.

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