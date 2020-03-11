На Харьковщине разыскивают 30-летнего Александра Фрайтага

Мужчина, который проживает в селе Лизогубовка Харьковского района, ушел из дома 8 марта и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, передает «Город Х».

По словам родственников Александра, последний раз его видели в поселке Васищево, когда тот заходил в местный продуктовый магазин «Гурман». Куда он направился после этого – неизвестно.

Был одет: серый свитер на застежках спереди, черные штаны, туфли.

Особые приметы: шрам на голове после операции, хромает на правую ногу (инвалид 2 группы). Родня допускает, что пропавший мужчина мог потерять память.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят сообщить по телефонам 095-213-69-82, 063-582-19-96.

Ранее мы писали о том, что 21-летняя сотрудница правоохранительных органов стала жертвой грабителя на Харьковщине. Злоумышленник атаковал ее, ударил, толкнул, а затем выхватил сумку и убежал. С собой он унес мобильный телефон девушки, удостоверение сотрудника правоохранительных органов и пару банковских карт.

Потерпевшая узнала нападавшего. Им оказался 28-летний житель Двуречанского района Алексей Корабельников. Мужчина уже не раз имел проблемы с законом, был судим за грабеж и за долги перед «ПриватБанком».

На данный момент его разыскивают за разбойное нападение. Всех, кому известна любая информация о преступнике, просят сообщить в Купянский отдел полиции по телефонам: (05742) - 5-33- 44 (дежурная часть), 066-000-44-03 уголовный розыск.

Напомним, ребенок бесследно пропал под Киевом, полиция на ушах.

Как сообщала Politeka, в Харькове таинственно исчезла юная девушка.

Также Politeka писала, что в Харькове грабитель расправился с полицейским.