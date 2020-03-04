В Харькове бесследно исчезла 18-летняя девушка

Нина Розыгина 1 марта уехала в Харьков на собеседование по поводу новой работы и не вернулась домой. После чего девушка на связь не выходила. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Приметы: рост - 160-165 см, среднее телосложение, рыжие волосы чуть выше плеч.

Особой приметой является родинка на левой щеке.

Была одета в черную куртку, черное платье, коричневые ботинки.

Информацию можно сообщить в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а также по номеру горячей линии 102.

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Отмечается, что девочка еще 7 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в куртку темно-синего цвета.

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Последний раз он выходил на связь со своей матерью и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

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