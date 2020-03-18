Последний раз его видели 15 марта

В Харькове несколько дней назад пропал 40-летний мужчина

Юрий Сосна ушел 15 марта на работу и с тех пор о нем ничего неизвестно, передает Politeka со ссылкой на информацию в соцсетях.

По словам родных, мужчина вышел из дома в районе Холодной горы около двух часов дня и больше не возвращался.

До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Юрия: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие.

Был одет в черную куртку с камуфляжными вставками, черные джинсы и черные кроссовки (как на фото с манекеном). На голове была черная кепка.

У мужчины есть особая примета – на правой руке татуировка с изображением трех волков.

Юрий страдает от сахарного диабета, ему могло стать плохо по дороге. На работу он добирался от метро Холодная гора.

Если кто-нибудь владеет информацией о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам 102 или +38(066)697 54 42.

Ранее мы писали, что полиция ищет девушку с ребенком на Киевщине. 20-летняя Мария Коваленко и ее трехлетняя дочь Кира пропали без вести, когда ушли гулять.

Так, они вышли с дома 15 марта около 11:00 утра по ул. Киевская в селе Белгородка, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, худощае телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы крашеные, русые, длиной до плеч. Была одета в светлую куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Приметы маленькой Киры: рост 100 см, худощавая, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русые. Была одета в розовую шапку, фиолетовый зимний комбинезон с розовыми вставками, а также розовые ботинки.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения указанных лиц просьба сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

Как сообщала Politeka, ребенок бесследно пропал под Киевом, полиция на ушах.

Также Politeka писала, что в Харькове грабитель расправился с полицейским.