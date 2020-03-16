На Харківщині силовики перекрили канал нелегальної міграції на територію РФ

Організували переправлення до Росії українців з кримінальним минулим, бойовиків «Л/ДНР», вихідців з азіатських країн та громадян, які перебували на державному та міжнародному розшуку посадові особи Слобожанської митниці.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прес-секретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За свої послуги вони брали півтори тисячі доларів за кожного нелегального мігранта. У суму входили супровід клієнта до державної кордоні та розробка подальшого маршруту до Бєлгорода або Валуйок. За додаткову плату в 500 доларів клієнту могли організувати доставку в потрібне місто.

Співробітники СБУ затримали двох «супроводжуючих» в прикордонній смузі на території Дворічанського району на гарячому. Вони як раз намагалися переправити на територію Росії трьох нелегалів. Організатора злочинної схеми пов'язали в Куп'янську. У змовників правоохоронці вилучили чотири з половиною тисячі доларів, зароблені «чесною працею».

На даний момент всі учасники злочинної схеми отримали повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжні заходи.

Слідство у справі триває.

Раніше ми розповідали про те, що Золочівському районі Харківщини українські прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Невідомого помітив дільничний інспектор прикордонної служби, який вів спостереження за ділянкою кордону. Він зауважив, що з боку РФ у бік України спрямовується чоловік. Йому навперейми вислали прикордонний наряд, який і затримав людини.

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