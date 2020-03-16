На Харьковщине силовики перекрыли канал нелегальной миграции на территорию РФ

Организовали переправку в Россию украинцев с криминальным прошлым, боевиков «Л/ДНР», выходцев из азиатских стран и граждан, которые находились в государственном и международном розыске должностные лица Слобожанской таможни.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

За свои услуги они брали полторы тысячи долларов с каждого нелегального мигранта. В сумму входило сопровождение клиента к государственной границе и разработка дальнейшего маршрута к Белгороду или Валуйкам. За дополнительную плату в 500 долларов клиенту могли организовать доставку в нужный город.

Сотрудники СБУ задержали двух «сопровождающих» в приграничной полосе на территории Двуречанского района на горячем. Они как раз пытались переправить на территорию России трех нелегалов. Организатора преступной схемы повязали в Купянске. У заговорщиков правоохранители изъяли четыре с половиной тысячи долларов, заработанные «честным трудом».

На данный момент все участники преступной схеми получили сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, и избрали меры пресечения.

Следствие по делу продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Золочевском районе Харьковщины украинские пограничники задержали гражданина Российской Федерации. Неизвестного заметил участковый инспектор пограничной службы, который вел наблюдение за участком границы. Он заметил, что со стороны РФ в сторону Украины направляется мужчина. Ему наперерез выслали пограничный наряд, который и задержал человека.

Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники

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