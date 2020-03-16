Слідом за Львовом, Одесою та Києвом Харків теж може посилити обмеження у зв'язку з епідемією коронавіруса

Рішення про закриття з 17 березня всіх торгово-розважальних закладів, крім продуктових магазинів, АЗС й аптек, може бути ухвалене сьогодні о 15:00 на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської міськради.

Головуватиме на ній перший віце-мер Ігор Терехов, передає NewsRoom з посиланням на власні джерела.

Крім того, на засіданні комісії розглянуть питання про виділення коштів з міського бюджету на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів.

«Ми купимо їх стільки, скільки в наявності, тому що сьогодні важко знайти на ринку таке обладнання », – заявив мер Геннадій Кернес.

Раніше ми писали про те, що харків'яни розповіли, як планують пережити карантин. Так, молодий чоловік на ім'я Володимир відповів, що буде частіше мити руки, уникати місць масового скупчення людей і якомога рідше виходити з дому. За його словами, він поки що не бачить причин особливо панікувати.

Олена, ще одна опитана, запевняє, що виконує всі рекомендації, які озвучили в Міністерстві охорони здоров'я. Вона намагається поменше бувати в громадських місцях, більше часу проводити вдома, а там вже «як вийде».

Ми також писали, що в Краснограді молодого чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус. Коли приїхали медики, він сильно кашляв, але температури не було. Його забрали до лікарні, де діагностували грип.

Нагадаємо, Кернес ухвалив рішення щодо карантину у навчальних закладах Харкова.

Як повідомляла Politeka, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг.

Також Politeka повідомляла, що Добкін втік від коронавіруса на мотоциклі.