Решение будет принято уже в ближайшее время

Вслед за Львовом, Одессой и Киевом Харьков тоже может ужесточить ограничения в связи с эпидемией коронавируса

Решение о закрытии с 17 марта всех торгово-развлекательных заведений, кроме продуктовых магазинов, АЗС и аптек, может быть принято сегодня в 15:00 на заседании комиссии по по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.

Председательствовать на ней будет первый вице-мэр Игорь Терехов, передает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, на заседании комиссии рассмотрят вопрос о выделении средств из городского бюджета на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких.

«Мы купим их столько, сколько в наличии, потому что сегодня трудно найти на рынке такое оборудование », – заявил мэр Геннадий Кернес.

Ранее мы писали о том, что харьковчане рассказали, как планируют пережить карантин. Так, молодой человек по имени Владимир ответил, что будет чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и пореже выходить из дома. По его словам, он пока что не видит причин особо паниковать.

Елена, еще одна опрошенная, уверяет, что выполняет все рекомендации, которые озвучили в Министерстве здравоохранения. Она старается поменьше бывать в общественных местах, больше времени проводить дома, а там уж «как получится».

Мы также писали, что в Краснограде молодого человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. Когда приехали медики, он сильно кашлял, но температуры не было. Его забрали в больницу, где диагностировали грипп.

Напомним, Кернес принял решение по карантину в учебных заведениях Харькова.

Как сообщала Politeka, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог.

Также Politeka сообщала, что Добкин сбежал от коронавируса на мотоцикле.