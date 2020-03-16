Довыбори у Верховну Раду на 179 виборчому окрузі на Харківщині відзначилися антирекордом

У неділю, 15 березня, на виборчі дільниці прийшли всього 27,47 % виборців, передає KHARKIV Today.

Станом на ранок 16 березня колишня голова Харківської облдержадміністрації, самовисуванка Юлія Світлична перемагає з величезним відривом. Після опрацювання 50% протоколів вона набрала 72,69% голосів, а її найближчий суперник Вікторія Пташник від партії «Європейська солідарність» набрала 9,95% голосів виборців. Замикає трійку лідерів однофамільниця лідера гонки Яна Світлична, яка набрала 2,83%.

Нинішні довибори показали антирекордну явку виборців. На дільниці прийшли всього 40 322 чоловік, що становить 27,47 %. Всього ж кількість громадян, які мають право голосу, на цьому виборчому окрузі становить 146 786 осіб.

Підрахунок голосів триває.

Раніше ми повідомляли, що 5 березня кандидат від партії»Слуга народу» Вікторія Алексейчук зійшла з дистанції. Своє рішення вона мотивувала тим, що немає сенсу боротися з очевидним фаворитом електоральних симпатій.

«Важливіше, щоб у парламенті з'явився ще один досвідчений політик з реальною і заслуженою підтримкою в суспільстві і щоб між нашою політичною силою і ним було побудовано нормальну співпрацю», - озвучила офіційну позицію партія.

Цікаво, що раніше в «Слузі народу» всіляко підкреслювали, що не хочуть співпрацювати зі «старими політиками» і не прийматимуть у свої ряди тих, хто вже був при владі.

Як відомо, позачергові вибори були призначені після того, як обраний від округу депутат від «Слуги народу» Олексій Кучер став головою Харківської ОДА. Всього у виборах брали участь 40 кандидатів.

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