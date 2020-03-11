Тонкий намек от харьковских властей на платежках за мусор вызвал у жителей города недоумение

В группе «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук пользователь Марина Мороз, жительница частного сектора в Индустриальном районе Харькова, опубликовала снимок квитанции на оплату вывоза мусора с вполне конкретным намеком на обратной стороне.

На рисунке, разделенном на две половинки, изображен дом и забор. На первой он потрепанный, а на второй – ухоженный и покрашенный. Подпись на картинке красноречива: ведро краски – 250 гривен, штраф за неопрятный вид забора и дома – 1360 гривен.

Пользователь возмущена подобным креативом, будучи уверенной, что харьковские власти, мягко говоря, неправы.

В комментариях мнения разделились. Часть ответивших уверены, что инициатива правильная, поскольку следить за чистотой в частном секторе – прерогатива владельцев жилья. Их оппоненты считают, что таким образом с них хотят содрать побольше денег.

«Всё правильно. Следи за чистотой и за видом своего жилища», «это должен быть осознанный выбор каждого, а не навязанное мнение. Может, мне нравится такой цвет, и я не хочу его перекрашивать», «Была бы намного эффективнее система поощрения, а не штрафов. А то придраться можно ко всему. Кривая труба, сильно белый дым, и т. д...», «я так понимаю, что речь не о цвете. А о убитых покосившихся заборах не видевших покраски 100 лет. Уже давно как штрафуют хозяев домов, у которых перед домом срач. Это их территория для уборки. Как и у всех магазинов и прочих частных заведений», «Как по мне, то напоминают, что не надо быть свиньёй. У вас должен быть порядок возле двора», «Квитанции такие у всех! Значит, все свиньи?», – пишут пользователи.

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