Дизайн одного из харьковских дворов вызвал волну недоумения среди пользователей
Ковры на земле и мягкие игрушки по всему периметру детской площадки: на деревьях, на качелях, вдоль крыши импровизированной беседки – такую "красоту" можно наблюдать в спальном районе города.
Фото опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков», не уточнив, правда, адрес, где можно увидеть этот шедевр ландшафтного дизайна.
«К**вая криповая сказка в луДших дворах СолнцеЛикого. Какая п**ть сказка такой и город. Фоткал на кровь из глаз», – подписал снимок автор публикации.
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Комментарии не заставили себя долго ждать.
«Мучающиеся от неспячки мишки собрались», «Да там фильм можно снимать ночью. Выхватывать фонариком вот это из темноты», «Линч плачет в коридоре! Воет!», «Выглядит, конечно, ужасно. Но блин, если службам по благоустройству не приходит в голову, что на детской площадке нужно делать такую поверхность, чтобы не образовывалось грязевого месива, то люди делают сами. Из го*на и палок, да, но тут уж какие возможности есть», – пишут под публикацией.
Ранее мы писали о том, что вандалы похозяйничали на дружественном к животным дворе на улице Библика, 1Б, где по всему периметру придомовой площади разместили скульптуры животных.
На фотографии, опубликованной в группе «Типичное ХТЗ», видно, что вандалы не успокоились на одной уничтоженной фигуре собаки и пошли дальше, разломав еще несколько скульптур, причем в этот раз разбили на куски, вырвав из земли.
Pet-friendly двор на Библика, 1Б появился в начале августа и сразу же привлек внимание жителей города, которые приезжают посмотреть на него из других районов областного центра.
Напомним, циничная выходка вандалов возмутила харьковчан.
Как писала Politeka, коммунальщики довели харьковчан до безумия, Кернеса умоляют о помощи.
Также Politeka писала, что «убыточные» коммунальщики Кернеса оскандалились дорогой покупкой.