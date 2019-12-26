В таком дворе можно и перепугаться в темную пору

Дизайн одного из харьковских дворов вызвал волну недоумения среди пользователей

Ковры на земле и мягкие игрушки по всему периметру детской площадки: на деревьях, на качелях, вдоль крыши импровизированной беседки – такую "красоту" можно наблюдать в спальном районе города.

Фото опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков», не уточнив, правда, адрес, где можно увидеть этот шедевр ландшафтного дизайна.

«К**вая криповая сказка в луДших дворах СолнцеЛикого. Какая п**ть сказка такой и город. Фоткал на кровь из глаз», – подписал снимок автор публикации.

Комментарии не заставили себя долго ждать.

«Мучающиеся от неспячки мишки собрались», «Да там фильм можно снимать ночью. Выхватывать фонариком вот это из темноты», «Линч плачет в коридоре! Воет!», «Выглядит, конечно, ужасно. Но блин, если службам по благоустройству не приходит в голову, что на детской площадке нужно делать такую поверхность, чтобы не образовывалось грязевого месива, то люди делают сами. Из го*на и палок, да, но тут уж какие возможности есть», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что вандалы похозяйничали на дружественном к животным дворе на улице Библика, 1Б, где по всему периметру придомовой площади разместили скульптуры животных.

На фотографии, опубликованной в группе «Типичное ХТЗ», видно, что вандалы не успокоились на одной уничтоженной фигуре собаки и пошли дальше, разломав еще несколько скульптур, причем в этот раз разбили на куски, вырвав из земли.

Pet-friendly двор на Библика, 1Б появился в начале августа и сразу же привлек внимание жителей города, которые приезжают посмотреть на него из других районов областного центра.

Напомним, циничная выходка вандалов возмутила харьковчан.

Как писала Politeka , коммунальщики довели харьковчан до безумия, Кернеса умоляют о помощи.