Скандальному пропагандисту объяснили, что к чему

В Харькове под облгосадминистрацией прошла акция протеста против включения в список обмена с Россией подозреваемых в теракте у Дворца спорта в 2015 году

Как заявили в Нацкорпусе, люди категорически против того, чтобы отдавать подозреваемых в гибели четырех человек на мирном шествии, передает Politeka.

«Если они выйдут, любая мразь будет знать, что можно подорвать несколько человек в украинском городе и остаться безнаказанным, просто дождавшись обмена», – уверены активисты.

Не обошлось на акции и без горящих шин, а также универсального средства против «русскомировцев».

Как сообщает ВПО «Фрайкор» на своей странице в соцсети, пророссийского пропагандиста Андрея Бородавку, который также появился на акции, патриоты облили зеленкой, предварительно объяснив, что делать ему там нечего.

Как известно, Бородавка весной 2014 года был одним из лидеров «Антимайдана», активно поддерживал пророссийских боевиков и принимал участие в попытке захвата Харьковской ОГА.

После того, как все к попытки дестабилизировать Харьков провалились, Бородавка сбежал в Россию. Но там его признали виновным в нарушении миграционного законодательства Российской Федерации.

Мужчину приговорили к штрафу в размере пять тысяч рублей и принудительной депортации на территорию Украины. 3 июля его задержали сотрудники СБУ в Борисполе.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 29 июля 2016 года Дзержинский райсуд Харькова Андрея Бородавку приговорил к наказанию в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Вчора під судом Києві шаріївського діяча (працівника Шарий.нет Дмитра Кучера) облили сечею. Сьогодні в Харкові на акції... Gepostet von Алексей Голобуцкий am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Напомним, путинские пропагандисты унизили 16-летнего сына «киборга».

Как сообщала Politeka, Зеленский решил судьбу подозреваемых в харьковском теракте.

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