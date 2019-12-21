Все трое подозреваемых в теракте почти пятилетней давности могут выйти на свободу

Трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове, совершенного 22 февраля 2015 года, включены в список обмена пленными о формуле «всех на всех» согласно договоренностей президента Владимира Зеленского с российской стороной.

Об этом сообщает телеграмм-канал «РАКЛЫ» со ссылкой на источник в прокуратуре.

«Прокурор Харьковской области уже получил соответствующие указания для подготовки документов обвиняемых в теракте и находящихся в СИЗО Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого к включению в обменный процесс. Для этого, возможно, им необходимо будет изменить меру пресечения, не дожидаясь приговора суда, что вызывает сильный общественный резонанс», – говорится в публикации.

Напомним, в тот трагический день 2015 года во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства прогремел взрыв в результате срабатывания радиоуправляемой противопехотной мины. В результате теракта на месте погибли два человека, еще двое скончались в больнице. Среди жертв – и Игорь Толмачев, координатор местного Евромайдана. Самому младшему из погибших, Дане Дидыку, было всего 15 лет. Еще девять человек получили ранения. Жертв могло бы быть значительно больше, но на пути взрывной волны оказалась ГАЗель.

Через четыре дня после теракта сотрудникиСБУ задержали троих жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

За четыре года им так и не вынесли приговор, поскольку суды то срывались, то переносились. А 21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Напомним, наемник Кремля поставил под угрозу жизнь харьковчан.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в общежитии.

Также Politeka писала, здание взлетело на воздух после сильного взрыва: есть жертвы.