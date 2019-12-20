10 лет проведет за решеткой завербованный российскими спецслужбами диверсант, который пытался подорвать железнодорожные пути на Харьковщине

Диверсию предупредили контрразведчики СБУ, передает Politeka cо ссылкой на информацию пресс-секретаря регионального управления СБУ Владислава Абдулы.

Теракт был предупрежден в декабре 2018 года на объекте транспортной инфраструктуры Харьковщины.

Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого «МГБ ЛНР», которое находится под полным контролем спецслужб РФ. Для совершения диверсии был избран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС.

Диверсия должна была привести к разрушению и длительного вывода из строя одной из основных железнодорожных артерий, которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны. Она также активно используется для пассажирских перевозок и расположена в непосредственной близости от населенного пункта.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров попробовал активировать взрывчатку сигналом с мобильного телефона.

Контрразведчики успели заменить взрывчатку на имитационное средство и предотвратить теракт.

Вскоре был задержан и преступник. Им оказался житель Луганщины, который ранее воевал против Украины на Донбассе. Он был завербован представителями «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области.

За осуществление взрыва ему обещали заплатить.

Суд приговорил диверсанта к 10 годам и месяцу тюремного заключения.

Стало известно и имя организатора диверсии. Это бывший сотрудник УСБУ в Луганской области Егор Дубровкин, который изменил военной присяге и вступил в ряды «МГБ ЛНР». Сейчас он в розыске.

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