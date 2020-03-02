В Харькове зацвели первоцветы

Об этом рассказала заведующая отделом цветочно-декоративных растений Харьковского ботсада Татьяна Орлова, пишет Медиа группа Объектив.

Пролески и подснежники взошли и распустились на городских клумбах.

«Цветение подснежника начинается, как только сойдет снег. Галантус, белый подснежник. Растет на Западной Украине. Относится к семейству лилейных и включает 19 видов. Как правило, они все занесены в красную книгу», – заявила Татьяна Орлова.

Татьяна Орлова пояснила, подснежник и пролесок часто путают, однако это разные растения, но в любом случае, они погибают, если их срывать.

«Все ранневесенние, клубнелуковичные растения даже если они не занесены в красную книгу, не стоит срывать. Потому что тогда, мы обрываем не только цветок. Мы обрываем его и с листьями. И они не успевают развиваться. И тогда подземная часть погибает. Мы убиваем эти растения. Даже пролески, нам кажется, что их очень много, но опять же, собирая маленький букетик мы тем самым уничтожаем растение в природе»,- отмечает Орлова.

Напомним, что в Киеве с известного парка похитили только взошедшие цветы. Неизвестные украли луковицы тюльпанов и нарциссов, которые только взошли, в парке "Победа".

"Сегодня день выдался не таким приятным, как хотелось бы. Обидно, что в современном городе существуют люди, которые идут на такие поступки, не уважая ни человеческий труд, ни красоту", – отметили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева.

Сотрудники СЗН Днепровского района призвали киевлян, которые стали свидетелями подобных правонарушений, сразу же звонить в полицию.

Также мы сообщали, что в Киеве появятся специальные патрули, которые будут отслеживать и штрафовать нарушителей. В столице введут новые штрафы за продажу краснокнижных растений.

Такие санкции необходимы для того, чтобы сохранить уникальную фауну Украины, ведь многие недобросовестные торговцы ежегодно пытаются нажиться, срывая и продавая такие исчезающие цветущие растения как подснежники, первоцветы, сон-траву и другие.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.