Украинский институт национальной памяти направил в мерию Харькова письмо с рекомендацией убрать со здания советские символы
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает общественная организация «Свитанок», передает Politeka.
Речь идет об ордене Ленина, ордене Октябрськой революции на фасаде здания, а также о серпах и молотах внутри сессионного здания городского совета.
В УИНП уточнили, что они не наделены полномочиями административного влияния на органы местного самоуправления, юридические лица и организации, однако могут реагировать на вопросы, которые поднимаются неравнодушными гражданами, отправляя соответствующие запросы.
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Как на подобную инициативу отреагирует мэр Харькова Геннадий Кернес, остается только догадываться. Еще не забылось, как за то, чтобы вернуть в город проспект Жукова, градоначальник бился до последнего.
Ранее мы писали, что бывший народный депутат Михаил Добкин показал барельеф ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома. Орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм и приобретен за полмиллиона гривен.
Мы также рассказывали, что УИНП направил письмо КП «Харьковский метрополитен» с требованием декоммунизировать 16 объектов, имеющих символику коммунистического тоталитарного режима.
Напомним, Кернес плюнул в лицо патриотам: в Харькове увековечили скандального генерала.
Как сообщала Politeka, активисты отомстили Кернесу за любовь к генералу КГБ.