Украинский институт национальной памяти направил в мерию Харькова письмо с рекомендацией убрать со здания советские символы

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает общественная организация «Свитанок», передает Politeka.

Речь идет об ордене Ленина, ордене Октябрськой революции на фасаде здания, а также о серпах и молотах внутри сессионного здания городского совета.

В УИНП уточнили, что они не наделены полномочиями административного влияния на органы местного самоуправления, юридические лица и организации, однако могут реагировать на вопросы, которые поднимаются неравнодушными гражданами, отправляя соответствующие запросы.

Как на подобную инициативу отреагирует мэр Харькова Геннадий Кернес, остается только догадываться. Еще не забылось, как за то, чтобы вернуть в город проспект Жукова, градоначальник бился до последнего.

Ранее мы писали, что бывший народный депутат Михаил Добкин показал барельеф ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома. Орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм и приобретен за полмиллиона гривен.

Мы также рассказывали, что УИНП направил письмо КП «Харьковский метрополитен» с требованием декоммунизировать 16 объектов, имеющих символику коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, Кернес плюнул в лицо патриотам: в Харькове увековечили скандального генерала.

Как сообщала Politeka, активисты отомстили Кернесу за любовь к генералу КГБ.

Также Politeka писала, что Кернес отличился новым скандальным заявлением: «не война, а противостояние».

https://www.youtube.com/watch?v=R9sqz4fa0lU