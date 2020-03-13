Украинский институт национальной памяти направил в мерию Харькова письмо с рекомендацией убрать со здания советские символы

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает общественная организация «Свитанок», передает Politeka.

Речь идет об ордене Ленина, ордене Октябрськой революции на фасаде здания, а также о серпах и молотах внутри сессионного здания городского совета.

В УИНП уточнили, что они не наделены полномочиями административного влияния на органы местного самоуправления, юридические лица и организации, однако могут реагировать на вопросы, которые поднимаются неравнодушными гражданами, отправляя соответствующие запросы.

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Как на подобную инициативу отреагирует мэр Харькова Геннадий Кернес, остается только догадываться. Еще не забылось, как за то, чтобы вернуть в город проспект Жукова, градоначальник бился до последнего.

Ранее мы писали, что бывший народный депутат Михаил Добкин показал барельеф ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома. Орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм и приобретен за полмиллиона гривен.

Мы также рассказывали, что УИНП направил письмо КП «Харьковский метрополитен» с требованием декоммунизировать 16 объектов, имеющих символику коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, Кернес плюнул в лицо патриотам: в Харькове увековечили скандального генерала.

Как сообщала Politeka, активисты отомстили Кернесу за любовь к генералу КГБ.

  Также Politeka писала, что  Кернес отличился новым скандальным заявлением: «не война, а противостояние».

https://www.youtube.com/watch?v=R9sqz4fa0lU