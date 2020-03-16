Довыборы в Верховную Раду на 179 избирательном округе на Харьковщине отметились антирекордом

В воскресенье, 15 марта, на избирательные участки пришли всего 27,47 % избирателей, передает KHARKIV Today.

По состоянию на утро 16 марта бывшая глава Харьковской облгосадминистрации, самовыдвиженка Юлия Светличная побеждает с огромным отрывом. После обработки 50% протоколов она набрала 72,69% голосов, а ее ближайший соперник Виктория Пташник от партии «Европейская солидарность» набрала 9,95% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров однофамилица лидера гонки Яна Светличная, набравшая 2,83%.

Нынешние довыборы показали антирекордную явку избирателей. На участки пришли всего 40 322 человек, что составляет 27,47 %. Всего же количество граждан, имеющих право голоса, на этом избирательном округе составляет 146 786 человек.

Подсчет голосов продолжается.

Ранее мы сообщали, что 5 марта кандидат от партии»Слуга народа» Виктория Алексейчук сошла с дистанции. Свое решение она мотивировала тем, что нет смысла бороться с очевидным фаворитом электоральных симпатий.

«Важнее, чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в обществе и чтобы между нашей политической силой и им было построено нормальное сотрудничество», - озвучила официальную позицию партия.

Интересно, что ранее в «Слуге народа» всячески подчеркивали, что не хотят сотрудничать со «старыми политиками» и не будут принимать в свои ряды тех, кто уже был при власти.

Как известно, внеочередные выборы были назначены после того, как избранный от округа депутат от «Слуги народа» Алексей Кучер стал председателем Харьковской ОГА. Всего в выборах участвовали 40 кандидатов.

Напомним, харьковчанам намекнули на новые штрафы.

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