У Харкові через негоду стався ряд ПП

Про це повідомляє Politeka.net.

У Харкові на Григоровском шосе вдень 15 березня впало від сильного пориву вітру дерево придавило людини. За даними відділу комунікації ГУНП в Харківській області, потерпілому викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть.

В інших районах міста також впали деревься від сильних поривів шквального вітру.

Крім того, у підприємства «Холодмаш» на Плеханівській, 117, а також у гуртожитку від харківської гуманітарно-педагогічної академії зірвало вітром покриття даху.

Нагадаємо, що харків'яни в громадських місцях все частіше з'являються в протигазах. Так, фото з метро та супермаркету у Харкові потрапило в соціальні мережі.

«Нормальний хід в метро», – підписали фото очевидці.

Молодий хлопець в протигазі намагається читати щось в телефоні крізь товсте скло маски.

«Тим часом в Лозовій. Захист від коронавіруса 99 левела», – у невеликому містечку під Харковом також застосовуються різноманітні засоби захисту від зараження.

У коментарях користувачі мережі не могли втриматися, щоб не зіронізувати з приводу побаченого. При цьому багато відзначили, що касир, у свою чергу, працює без медичної маски. Вона просто висить на шиї «за непотрібністю».

«І касир без маски», «По-моєму це не коронавірус, а шизофренія», «Гречка в сумці , під курткою», «Не звертайте увагу, йде процес природного відбору», «Він за сигами зайшов просто», «Це постановка, у них немає туалетного паперу», «Дорослі мужики, а х**страждають!», «Походу не в той день відзначали Хелловін», «Боже, ідіоти. такі панікери перші і дохнуть!», Прикольно. хоч посміялася», – написали в мережі.

Нагадаємо, що харків'яни, масово скуповують через коронавіруса маски в аптеках, незаслужено обійшли увагою ще одну річ, яка здатна захистити їх від інфекції. Яка саме, показав у своєму відео відомий харківський автоблогер Orjeuness.

Нагадаємо, у Харкові злетіли ціни на медичні маски.

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