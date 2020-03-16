В Харькове из-за непогоды произошел ряд ЧП

Об этом сообщает Politeka.net.

В Харькове на Григоровском шоссе днем 15 марта упавшее от сильного порыва ветра дерево придавило человека. По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадавшему вызывали скорую помощь. Медики констатировали смерть.

В других районах города также упали деревься от сильных порывов шквального ветра.

Кроме того, у предприятия «Холодмаш» на Плехановской, 117, а также у общежития от харьковской гуманитарно-педагогической академии сорвало ветром покрытие крыши.

Напомним, что харьковчане в общественных местах все чаще появляются в противогазах. Так, фото с метро и супермаркета в Харькове попало в социальные сети.

«Нормальный ход в метро», – подписали фото очевидцы.

Молодой парень в противогазе пытается читать что-то в телефоне сквозь толстые стекла маски.

«Тем временем в Лозовой. Защита от коронавируса 99 левела», – в небольшом городке под Харьковом также применяются всевозможные средства защиты от заражения.

В комментариях пользователи сети не могли удержаться, чтобы не сыронизировать по поводу увиденного. При этом многие отметили, что кассир, в свою очередь, работает без медицинской маски. Она просто висит на шее «за ненадобностью».

«И кассир без маски», «По-моему это не коронавирус, а шизофрения», «Гречка в сумке , под курткой», «Не обращайте внимание, идёт процесс естественного отбора», «Он за сигами зашёл просто», «Это постановка, у них нет туалетной бумаги», «Взрослые мужики, а х**ней страдают!», «Походу не в тот день Хэллоуин отмечали», «Боже, идиоты. такие паникеры первые и дохнут!», Прикольно. хоть посмеялась», – написали в сети.

Напомним, что харьковчане, массово скупающие из-за коронавируса маски в аптеках, незаслуженно обошли вниманием еще одну вещь, которая способна защитить их от инфекции. Какая именно, показал в своем видео известный харьковский автоблогер Orjeuness.

Напомним, в Харькове взлетели цены на медицинские маски.

Как сообщала Politeka, бунт в Харькове разгорелся с новой силой, Барабашово в дыму.

Также Politeka писала, что угрозы Кернеса нардепу Фельдману попали на видео.