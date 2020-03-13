У Харкові водій травмая разом з кондуктором ображали пасажирів

Інцидент стався на колі трамваєм на Південному вокзалі в Харкові. Про це розповіла місцева мешканка Тетяна Курилко у соціальній мережі фейсбук, повідомляє Politeka.net.

«Під'їжджає трамвай 6-го маршруту. Диспетчер оголошує відразу відправлення. Водій трамвая, ледь не травмуючи пасажирів відправляє трамвай і на ходу закриває двері. Образи пасажирам від "воділи" трамвая і "кондуктора" - що вони запізнюються і ззаду трамвай. У "кондуктора" мати і образи пасажирам зашкалили всі можливі поняття.

Додзвонитися на тел. 735-24-24, зазначений на кабіні водія не реально - "напрямок перевантажений". Нібито КП Жовтневе депоКондукторка явно в неадекваті. Вони взагалі проходять медкомісію?", – розповіла подробиці інциденту харків'янка.

В коментарях багато обурилися такій поведінці водія.

«Згодна з коментаторами, які стверджують, що ці хами просто по морді не отримували .Коли їх почнуть бити ,вони і будуть вести себе по-іншому», «Номер телефону, швидше за все, застарів. Пошукайте інші...», «Влаштовуйтеся на роботу в наші трамваї , демонструєте інтелект тут. І взагалі, робота з людьми сама по собі шкідливі умови», «З такими скотами моя співробітниця майже втратила ноги...Нормально ходити не буде ніколи.Також закрили двері, одна нога залишилася зачиненими дверима, за другий проїхало заднє колесо тролейбусів...Всі їх поспіх і неуважність!», – обурюються користувачі мережі під постом.

Нагадаємо, що на сайті Харківської мерії з'явилася петиція з проханням тимчасово закрити ринок Барабашово. Про це написав Віталій Крамаренко. Якщо ж влада не захочуть закривати ринок, то чоловік пропонує хоча б обмежити його роботу. Причина такого звернення – нібито коронавірус, який все більше поширюється по світу і вже дістався до Європи.

За словами Крамаренка, на ринку в Харкові дуже багато китайських товарів, а також працюють чимало громадян КНР, що не може не хвилювати, враховуючи, що саме з Піднебесної пішов гуляти небезпечну недугу.

Нагадаємо, будівництво скандальної дороги в Харкові показали в мережі.

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