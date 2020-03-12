Карантин через коронавірус і дефіцит медичних масок змусили харків'ян проявити неабияку винахідливість, щоб убезпечити себе

На вулицях міста помітили чоловіка, який перебігав дорогу в протигазі, передає Politeka з посиланням на соцмережі. Так, відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків».

Шутки шутками... 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 12. März 2020

У коментарях жителі відреагували на побачене.

«Через два тижні Харків порожній, а мужик, як і раніше, йде на роботу», «Завтра я їду в протигазі», «Сталкер», «От молодець, як відповідально підійшов до проблеми», – жартують користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що з 12 березня в навчальних місця, починаючи з дитсадків і закінчуючи вузами, вводяться обмеження. Ньюзмейкером учорашнього дня став мер міста Геннадій Кернес, який в соцмережах повідомив про те, що в Харкові будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах, а також школи та садочки.

Щоправда, спочатку він не планував закривати навчальні заклади.

Він пояснив це тим, що в школах пішов на спад рівень захворюваності на ГРВІ, а також тим, що працюючим батькам просто нікуди подіти своїх дітей. За його словами, водити чи ні дітей до школи і дитсадка, дорослі будуть вирішувати самостійно. Крім того, в школах на час карантину скасують кабінетну систему і будуть перевіряти учнів перед початком уроку. Самі ж школи обіцяють додатково дезінфікувати.

Однак після скандалу, який піднявся після цієї заяви, у міськраді пообіцяли переглянути питання зі школами та садочками.

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