В історію з харків'янкою Анастасією Зінченко, яка досі не евакуйована з Уханя, де вирує коронавірус, втрутився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

На брифінгу в МЗС глава відомства заявив, що українка, яка залишилася в Китаї через неможливість вивезти свою собаку, поїде до Пекіна, аби оформити всі необхідні документи на тварину, передає Politeka.

За його словами, він чудово розуміє мотиви дівчини і її небажання розлучатися з пухнастим улюбленцем, оскільки сам любить собак.

«Ми домовилися про наступний алгоритм: поки влада міста Ухань дозволила виїхати за його межі всередині Китаю. Пані Анастасія проявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там всі необхідні процедури для належного оформлення свого собаки», – пояснив він.

Кулеба доручив посольству України в Пекіні всіляко посприяти дівчині в побудові логістики, щоб вона без проблем могла виїхати з Уханя, а також допомогти їй після приїзду в столицю Китаю.

«Цим конкретним випадком я хочу показати, що ми будемо йти на екстраординарні заходи для захисту кожного громадянина України, де б він не перебував, він перебуває під захистом української держави», — розповів чиновник.

Раніше ми писали про те, що Зінченко написала правду, чому не полетіла з Китаю разом зі співвітчизниками. За її словами, через два тижні після дзвінка Зеленського Україна ввела заборону на ввезення тварин з Китаю через те, що в Гонконзі у собаки запідозрили коронавірус. Причому, зазначає харків'янка, інші країни подібного обмеження не вводили.

Дівчина також зазначила, що історія, яка прославила її, дуже швидко зійшла нанівець, а про евакуацію взагалі тепер всі замовкли.

Нагадаємо, харків'янка відмовилася їхати з Уханя додому і розповіла правду про евакуацію.

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