В историю с харьковчанкой Анастасией Зинченко, которая до сих пор не эвакуирована из Уханя, где бушует коронавирус, вмешался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

На брифинге в МИД глава ведомства заявил, что украинка, которая осталась в Китае из-за невозможности вывезти свою собаку, поедет в Пекин, чтобы оформить все необходимые документы на животное, передает Politeka.

По его словам, он прекрасно понимает мотивы девушки и ее нежелание расставаться с пушистым любимцем, поскольку сам любит собак.

«Мы договорились о следующем алгоритме: пока власти города Ухань позволили выехать за его пределы внутри Китая. Госпожа Анастасия проявила интерес поехать в Пекин и пройти там все необходимые процедуры для надлежащего оформления своей собаки», – пояснил он.

Кулеба поручил посольству Украины в Пекине всячески посодействовать девушке в построении логистики, чтобы она без проблем могла выехать из Уханя, а также помочь ей после приезда в столицу Китая.

«Этим конкретным случаем я хочу показать, что мы будем идти на экстраординарные меры для защиты каждого гражданина Украины, где бы он ни находился, он находится под защитой украинского государства», — рассказал чиновник.

Ранее мы писали о том, что Зинченко написала правду, почему не улетела из Китая вместе с соотечественниками. По ее словам, спустя две недели после звонка Зеленского Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая из-за того, что в Гонконге у собаки заподозрили коронавирус. Причем, отмечает харьковчанка, другие страны подобного ограничения не вводили.

Девушка также отметила, что история, которая ее прославила, очень быстро сошла на нет, а об эвакуации вообще теперь все замолчали.

Напомним, харьковчанка отказалась уезжать из Уханя домой и рассказала правду об эвакуации.

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