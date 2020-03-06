Напередодні 8 березня у Харкові розпочався традиційний квітковий ажіотаж

Разом з попитом суттєво зросли і ціни на квіти, передає «Вечірній Харків».

Так, купити тюльпани навряд чи вийде дешевше 30 гривень за штуку. Троянди продають по 80-100 гривень за одну квітку. Правда, якщо дуже постаратися, можна знайти і за 50 гривень.

Ціна на гіацинти стартує від 60 гривень і перевалює за сотню.

Букет для коханих жінок обійдеться харківським чоловікам мінімум у 300 гривень, причому це – економваріант, в який у свіжі квіти додані «втомлені».

У цілому ж ситуація наступна: будь-який каприз за ваші гроші. Флористи в салоні і продавці в підземному переході готові зробити для вас букет, який ви тільки побажаєте. Все залежить від їхньої фантазії, ваших побажань і товщини гаманця.

Майстри квіткових справ радять дарувати максимально природні букети без великої кількості всіляких прикрас, стрічок, і целофану. А ось навіть невелика, але добре продумана композиція може стати розкішним доповненням до святкового настрою.

Крім зрізаних квітів харків'янам в якості альтернативи пропонують рослини у вазонах. Це крокуси найрізноманітнішого забарвлення, фіалки, орхідеї. Такому подарунку зрадіють жінки, які люблять займатися домашніми квітами і створювати затишок.

Раніше ми писали, що у Харкові через аномально теплу зиму і на початку весни на міських клумбах зійшли й зацвіли проліски та підсніжники.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.