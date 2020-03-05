У зв'язку з коронавірусом, перший випадок якого зафіксовано в Україні, в Харкові студентів-іноземців збираються перевести на дистанційне навчання

В облдержадміністрації вирішили вдатися до цього заходу, щоб відстрочити повернення в Харків студентів, які зараз перебувають за межами регіону, передає видання «Город Х».

За словами віце-губернатора, у вищі навчальні заклади міста вже надійшло прохання про те, щоб вони обмежили роботу кафедр і навчання студентів на базі обласних інфекційних лікарень.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові госпіталізували шістьох студентів з Китаю, які, можливо, контактували з носіями коронавіруса.

Захворювання у них не підтвердилося, однак вони недавно прилетіли з Китаю, де могли контактувати з носіями інфекції.

За словами головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, з усіх госпіталізованих студентів лише один був з міста Ухань, звідки і поширився коронавірус. Він додав, що є критерії відбору хворих з приводу коронавірусної інфекції, і госпіталізовані китайці поки не потрапляють під них.

Ми також писали про те, що з 6 березня в Харкові почнуться серйозні перевірки місць масового скупчення людей. Це магазини, ринки, торгові центри, школи, дитсадки і так далі.

Ще ми повідомляли, що в саду Шевченка перехожі могли бачити китайця, який вийшов на одиночний пікет. На ньому була медична маска, а поруч стояв плакат з написом: "Я не вірус. Я людина". Таким чином хлопець хотів донести всім, що не всі китайці – носії коронавіруса.

Нагадаємо, харків'янка відмовилася їхати з Уханя додому і розповіла правду про евакуацію.

Як повідомляла Politeka, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг.

Також Politeka повідомляла, що хворим на коронавірус світить смертна кара: дістанеться і близьким, всі деталі.