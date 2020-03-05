В связи с коронавирусом, первый случай которого зафиксирован в Украине, в Харькове студентов-иностранцев собираются перевести на дистанционное обучение

В облгосадминистрации решили прибегнуть к этой мере, чтобы отстрочить возвращение в Харьков студентов, которые сейчас находятся за пределами региона, передает издание «Город Х».

По словам вице-губернатора, в высшие учебные заведения города уже поступила просьба о том, чтобы они ограничили работу кафедр и обучение студентов на базе областных инфекционных больниц.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, которые, возможно, контактировали с носителями коронавируса.

Заболевание у них не подтвердилось, однако они недавно прилетели из Китая, где могли контактировать с носителями инфекции.

По словам главврача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, из всех госпитализированных студентов лишь один был из города Ухань, откуда и распространился коронавирус. Он добавил, что есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции, и попавшие в больницу китайцы пока не попадают под них.

Мы также писали о том, что с 6 марта в Харькове начнутся серьезные проверки мест массового скопления людей. Это магазины, рынки, торговые центры, школы, детсады и так далее.

Еще мы сообщали, что в саду Шевченко прохожие могли видеть китайца, который вышел на одиночный пикет. На нем была медицинская маска, а рядом стоял плакат с надписью: "Я не вирус. Я человек". Таким образом парень хотел всем донести, что не все китайцы – носители коронавируса.

Напомним, харьковчанка отказалась уезжать из Уханя домой и рассказала правду об эвакуации.

Как сообщала Politeka, что харьковчанка с собакой "застряла" в Китае, звонок Зеленского не помог.

Также Politeka сообщала, что больным коронавирусом светит смертная казнь: достанется и близким, все детали.