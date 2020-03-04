Під Харковом збирають масштабну пошукову операцію з Нацгвардією
В Краснокутському районі Харківської області місцеві збираються провести масштабну пошукову операцію із залученням військовослужбовців Нацгвардії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Основна мета пошуків – розшук 71-річного України Миколи Григоровича.
Чоловік пішов з дому в 10 ранку ще півтора місяці тому і не повернувся. Востаннє пенсіонера бачили 22 січня.
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Пошукова операція пройде 6 березня. У ній можуть взяти всі бажаючі.
Прикмети: вік – на вигляд 75 років, зріст – близько 170 см, худорлявий, обличчя продовгувате, волосся коротке.
Був одягнений у чорну шубу, чорні брюки чорного кольору, темно-сірий кашкет.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Раїни Миколи Григоровича прохання повідомити за телефонами: 102, 8 (05756), 3-14-71, 0971606291, 0986134354.
Нагадаємо, що в Харкові безслідно зникла 18-річна дівчина. Ніна Розыгина, мешканка Мерефи, 1 березня поїхала в Харків на співбесіду з приводу нової роботи і не повернулася додому. Після чого дівчина на зв'язок не виходила. Прикмети: зріст 160-165 см, середня статура, руде волосся трохи вище плечей.
Особливою прикметою є родимка на лівій щоці.
Була одягнена в чорну куртку, чорну сукню, коричневі черевики.
Інформацію можна повідомити Харківський відділ поліції по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а також за номером гарячої лінії 102.
Нагадаємо, що проблема пішоходів-порушників у Харкові знову стала предметом активного обговорення після випадку з молодою матір'ю. В мережі опублікували відео, зняте на проспекті Науки біля ботанічного саду, на якому жінка з коляскою переходить вулицю із жвавим автомобільним рухом.
На протилежній стороні її вже чекає поліцейський, який, судячи із запису камери відеоспостереження, робить їй зауваження, однак та реагує на нього з щирим обуренням, а потім йде далі по своїх справах.
Місцеві жителі розповідають про те, що неподалік від місця зйомки є підземний пішохідний перехід з пандусом для колясок, однак люди обирають більш легкі, але і більш небезпечні шляхи.
Нагадаємо, у мережі показали, як у Харкові пропускають машину швидкої.
Як повідомляла Politeka, у Харкові злодій-романтик сильно поплатився за вкрадений букет.
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