Під Харковом збирають масштабну пошукову операцію з Нацгвардією

В Краснокутському районі Харківської області місцеві збираються провести масштабну пошукову операцію із залученням військовослужбовців Нацгвардії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Основна мета пошуків – розшук 71-річного України Миколи Григоровича.

Чоловік пішов з дому в 10 ранку ще півтора місяці тому і не повернувся. Востаннє пенсіонера бачили 22 січня.

Пошукова операція пройде 6 березня. У ній можуть взяти всі бажаючі.

Прикмети: вік – на вигляд 75 років, зріст – близько 170 см, худорлявий, обличчя продовгувате, волосся коротке.

Був одягнений у чорну шубу, чорні брюки чорного кольору, темно-сірий кашкет.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Раїни Миколи Григоровича прохання повідомити за телефонами: 102, 8 (05756), 3-14-71, 0971606291, 0986134354.

Нагадаємо, що в Харкові безслідно зникла 18-річна дівчина. Ніна Розыгина, мешканка Мерефи, 1 березня поїхала в Харків на співбесіду з приводу нової роботи і не повернулася додому. Після чого дівчина на зв'язок не виходила. Прикмети: зріст 160-165 см, середня статура, руде волосся трохи вище плечей.

Особливою прикметою є родимка на лівій щоці.

Була одягнена в чорну куртку, чорну сукню, коричневі черевики.

Інформацію можна повідомити Харківський відділ поліції по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а також за номером гарячої лінії 102.

Нагадаємо, що проблема пішоходів-порушників у Харкові знову стала предметом активного обговорення після випадку з молодою матір'ю. В мережі опублікували відео, зняте на проспекті Науки біля ботанічного саду, на якому жінка з коляскою переходить вулицю із жвавим автомобільним рухом.

На протилежній стороні її вже чекає поліцейський, який, судячи із запису камери відеоспостереження, робить їй зауваження, однак та реагує на нього з щирим обуренням, а потім йде далі по своїх справах.

Переход в неположенном месте с коляской. Это Харьков, Детка! #ЯжеМать по-харьковски! ХХ: «Естественный отбор на Бот. Саду. Постоянно на этом месте мамочки и папочки с колясками перебегают дорогу через проспект Науки. Полицейский сделала замечание, но был послан.» Что Вы скажите, пора ли начинать штрафовать таких пешеходов? Может полиции пора не только за водителями смотреть? Gepostet von Харьков City am Montag, 2. März 2020

Місцеві жителі розповідають про те, що неподалік від місця зйомки є підземний пішохідний перехід з пандусом для колясок, однак люди обирають більш легкі, але і більш небезпечні шляхи.

Нагадаємо, у мережі показали, як у Харкові пропускають машину швидкої.

Як повідомляла Politeka, у Харкові злодій-романтик сильно поплатився за вкрадений букет.

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