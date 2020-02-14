В Харькове правоохранители провели операцию «Маячок», чтобы проверить, как водители и пешеходы реагируют на автомобили с сиренами и спецсигналами

В частности речь шла о каретах скорой помощи и машинах патрульной полиции. Что из этого получилось, показали журналисты «Суспільне: Харків».

Они прокатились вместе с медиками скорой помощи, автомобиь которой сопровождали четыре экипажа патрульных.

Только за час было выписано три постановления водителям, которые не спешили уступить дорогу скорой.

Одна из нарушительниц, Ирина, объяснила, что не заметила машину медиков, поскольку смотрела на светофор. По ее словам, как только она увидела скорую, сразу же ее пропустила.

На недостаточный обзор списал нарушение и другой водитель. По его словам, он не увидел машину скорой из-за того, что другое авто закрывало видимость.

По словам полицейских, штраф для тех водителей, которые не пропускают скорую, 510 гривен. Патрульные выносят постановление на месте. Оспорить него можно на протяжении 10 дней. Если водитель этого не сделает, то на оплату штрафа отводится 15 дней. В случае неуплаты сумма удваивается.

На время експеримента в машину скорой поместили несколько видеорегистраторов, один из которых принадлежит полиции. Как рассказал водитель Артем Кашкаров, для них важна каждая секунда, когда в машине находится тяжелый пациент. Психологически в такие моменты очень сложно, ведь человек, которого везет скорая, – чей-то близкий, поэтому медики стараются максимально быстро успеть с ним в больницу, а не все участники дорожного движения это понимают и уступают дорогу.

Полицейские констатируют еще и тот факт, что зачастую спецавтомобили не пропускают не только другие водители, но и пешеходы, которые не реагируют на сигналы и идут через переход на свой зеленый свет.

Фельдшер Елена Жидких просит граждан относиться с пониманием, когда едет скорая со включенными сигналами.

«Ми же не просто так сирену включаем. От этого может зависеть чья-то жизнь», – отмечает она.

Напомним, покупка ротвейлера обернулась трагедией для семьи на Харьковщине.

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