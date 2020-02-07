На станции метро «Индустриальная» незадачливый кавалер устроил целое криминальное представление

Историю, которая произошла на Пролете в Харькове, рассказали в группе «Типичное ХТЗ» в соцсетях.

По словам автора, пьяный мужчина решил украсть для своей дамы букет прямо у продавщицы, торгующей цветами в переходе. Та не растерялась и погналась за злоумышленником, крепко толкнув мужчину. Тот, упав, потерял сознание, а затем у него случился приступ, похожий на эпилептический. По крайней мере так утверждают очевидцы.

На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, медики увезли горе-воришку в больницу.

Что будет с продавщицей, история умалчивает.

В комментариях один из пользователей отметил, что мужчина не был похож на алкоголика, но ему ответили, что «нормальный» бы так не поступил.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина обокрал припаркованный автомобиль, разбив заднее стекло и вытащив сумку с документами.

Судя по видео, подобным этот злоумышленник занимается не впервые, поскольку все его действия четко отработаны и быстры.

2 февраля приблизительно в 22.00 на переулке Костюринском возле ТЦ Палладиум разбили стекло в машине и вытащили сумку с документами, паспорт, два загран паспорта и личные документы на имя Велиев Фариз. Если кто его узнал, сообщите по телефону 066 104 74 52. Анонимность гарантируем. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 6. Februar 2020

Мы также писали о том, что в частном зверинце под Харьковом зоозащитники обнаружили львов, тигра, пантеру, медведей, баранов и птиц, которые были очень истощены, потому что их кормят раз в неделю. Хозяин зверинца согласился отдать животных туда, где им обеспечат нормальные условия, и признался, что из-за финансовых проблем не может обеспечить животным полноценный уход.

Напомним, на Харьковщине неделю не могут найти пропавшую девушку.

Как сообщала Politeka, харьковчане показали апокалипсис в больничных дворах.

Также Politeka писала, что под Харьковом военный грузовик влетел в заправку.