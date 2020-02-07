На станции метро «Индустриальная» незадачливый кавалер устроил целое криминальное представление
Историю, которая произошла на Пролете в Харькове, рассказали в группе «Типичное ХТЗ» в соцсетях.
По словам автора, пьяный мужчина решил украсть для своей дамы букет прямо у продавщицы, торгующей цветами в переходе. Та не растерялась и погналась за злоумышленником, крепко толкнув мужчину. Тот, упав, потерял сознание, а затем у него случился приступ, похожий на эпилептический. По крайней мере так утверждают очевидцы.
На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, медики увезли горе-воришку в больницу.
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Что будет с продавщицей, история умалчивает.
В комментариях один из пользователей отметил, что мужчина не был похож на алкоголика, но ему ответили, что «нормальный» бы так не поступил.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина обокрал припаркованный автомобиль, разбив заднее стекло и вытащив сумку с документами.
Судя по видео, подобным этот злоумышленник занимается не впервые, поскольку все его действия четко отработаны и быстры.
Мы также писали о том, что в частном зверинце под Харьковом зоозащитники обнаружили львов, тигра, пантеру, медведей, баранов и птиц, которые были очень истощены, потому что их кормят раз в неделю. Хозяин зверинца согласился отдать животных туда, где им обеспечат нормальные условия, и признался, что из-за финансовых проблем не может обеспечить животным полноценный уход.
Напомним, на Харьковщине неделю не могут найти пропавшую девушку.
Как сообщала Politeka, харьковчане показали апокалипсис в больничных дворах.
Также Politeka писала, что под Харьковом военный грузовик влетел в заправку.