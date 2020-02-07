На Харьковщине продолжаются поиски несовершеннолетней Елены Калашник, которая 1 февраля ушла из дома с парнем и до сих пор не вернулась
Девушка 2006 года рождения, которая проживает в поселке Ольшаны Дергачевского района, отключила телефон и появляется в сети лишь на короткое время, после чего снова пропадает, передает KHARKIV Today.
Как удалось узнать журналистам издания, Елена ушла с 20-летним парнем. Пару видели в Харькове и Песочине, но в полиции предполагают, что сейчас они находятся в областном центре.
По словам сотрудника Ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской области Дмитрия Романюка, у парня с собой нет телефона. Сим-карту он периодически вставляет в телефон Елены и так звонит, но сам трубку не берет. Подростка и молодого человека видели в районе Левады и Холодной горы, однако на момент приезда правоохранителей пара уже успела уйти.
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Друзья и знакомые не говорят, где могут скрываться беглецы. Правоохранители надеются «дожать» их и узнать о местонахождении Елены. Тем более, что сейчас на улице холодно, значит, девушка с парнем скрываются у кого-то на квартире.
Известно лишь, что перед тем, как уйти в «свободное плаванье», влюбленные решились на кражу, утащив у бабушки 500 гривен, а у матери девушки – 1600. Молодой человек постоянного места работы не имеет, так что этих денег им хватит ненадолго.
Романюк предполагает, что, вероятнее всего, сейчас пара может находиться в районе станций метро «Холодная гора», «Проспект Гагарина» и Баварии.
Приметы Елены Калашник: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, длинные рыжие волосы, голубые глаза.
Была одета в черное пальто с белым рисунком, джинсы и черные кроссовки. Девочка может находиться с молодым человеком возрастом 20-21 год, ростом 170-180 сантиметров, с овальным лицом и темными волосами.
Всем, кому известна информация об их местонахождении, просьба позвонить по номерам (063) 542-93-04 (Дмитрий Романюк, Ювенальная превенция), (057) 632-08-88 (дежурная часть Дергачевского отделения полиции) или 102.
Напомним, пропавшую харьковчанку обнаружили на Полтавщине.
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