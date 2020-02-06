Харьковчанку, которую разыскивала полиция, обнаружили мертвой на Полтавщине

Тело 22-летней жительницы Харькова нашли в выгребной яме села Ланна в Карловском районе на Полтавщине, передает Politeka со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Ранее о ее исчезновении в полицию сообщила родственница покойной.

Информацию по данному факту внесли внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины.

Все обстоятельства и причины смерти девушки устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине разыскивается 13-летняя Елена Калашник. 1 февраля она ушла гулять со своим другом и не вернулась домой.

На данный момент местоположение пропавшей неизвестно, а ее телефон выключен. Также есть информация, что Елена разговаривала с бабушкой 3 февраля, однако о том, где находится, не сказала.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, длинные рыжие волосы, глаза голубые. Была одета в черное пальто с белым рисунком, джинсы, черные кроссовки.

Все, кто что-то знает о пропавшей или кому известно, где она сейчас, просьба сообщать по телефонам 063 542 93 04, 057 632 08 88 или 102.

Мы также писали о том, что более трехсот человек всю ночь разыскивали пропавшую 10-летнюю девочку на Харьковщине.

По информации правоохранителей, последний раз жительницу Тарановки Змиевского района Харьковщины видели в половине пятого вечера 22 января, когда девочка выходила со школьного автобуса. Однако дома она так и не появилась. Перепуганная мать ребенка, не дождавшись дочери, около семи часов вечера позвонила в полицию и заявила об исчезновении девочки.

На поиски по тревоге подняли сотрудников пяти отделов полиции районов Харьковщины, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологическую службу и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел. Подключились и местные жители, а также охотники, которые воспользовались тепловизорами.

И только утром следующего дня девочку удалось найти. Как оказалось, школьница находилась в доме 83-летней женщины. По словам пенсионерки, ребенка она нашла возле своего двора и забрала к себе.

Напомним, в Чугуеве бесследно исчезла 16-летняя Анжелика Бондаренко.

Как сообщала Politeka, российский миллионер устроил тайник в собачьей будке и жестко поплатился.

Также Politeka писала, что под Харьковом нашли пропавшую школьницу, но было уже поздно, появились подробности рокового дня.