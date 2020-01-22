Она пробыла в центре всего три дня

На Харьковщине бесследно исчезла 16-летняя Анжелика Бондаренко

Воспитанницу Чугуевского городского центра социально-психологической реабилитации последний раз видели утром 20 января, передает Politeka со ссылкой на правоохранителей.

По информации полицейских, девочка пошла в школу, однако, поссорившись со сверстниками, покинула учебное заведение и рвонула в неизвестном направлении. Где она сейчас, неизвестно.

Разыскиваемой на вид 15-17 лет, худощавая, темноволосая. Была одета в бежевый зимний пуховик, спортивные штаны, белые кроссовки, при себе имела синий рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Анжелики Бондаренко правоохранители просят сообщить в Чугуевский отдел полиции (улица Гвардейская, 31) или по телефонам: (05746) 2-20-13 или 102 (дежурная часть).

Как пишут в комментариях в соцсетях, Анжелика пробыла в реабилитационном центре всего три дня.

«Отмылась, отдохнула и отправилась дальше. Она родом из Купянска, а учится в ПТУ19. Заявила что туда больше не вернется, в приемную семью купянскую тоже не вернется. Девочка, скажем так, склонная к приключениям», – пишет Валерия Тупина в группе «Честно-pro-Чугуев» в Фейсбуке. Женщина добавила, что информация получена от людей, которые занимаются судьбой девочки.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове 17-летняя Алина Семина серьезно напугала родных после того, как, уйдя в школу, не вернулась домой. Через несколько дней стало известно, что Алина находится у своего дедушки в Казани (Россия).

Правоохранители вернули беглянку домой и параллельно взялись за выяснение того, как несовершеннолетняя девушка смогла пересечь границу.

Напомним, опубликован фоторобот зверя, расправившегося с девочкой под Харьковом.

Как сообщала Politeka, прогулка по побережью закончились трагедией для девушки в Одессе.

Также Politeka писала, что под Харьковом нашли пропавшую школьницу, но было уже поздно, появились подробности рокового дня.