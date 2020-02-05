Девочки нет уже четвертый день

13-летняя жительница Харьковщины не вернулась домой после прогулки с парнем

Елена Калашник, 2006 года рождения, уйдя гулять со своим другом около 10 часов утра 1 февраля, до сих пор не вернулась домой. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Службу розыска детей ГУ НП Украины в Харьковской области.

Родственники подростка обратились с заявлением в Дергачевский отдел полиции.

На данный момент местоположение пропавшей неизвестно, а ее телефон выключен. Также есть информация, что Елена разговаривала с бабушкой 3 февраля, однако о том, где находится, не сказала.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, длинные рыжие волосы, глаза голубые. Была одета в черное пальто с белым рисунком, джинсы, черные кроссовки.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, длинные рыжие волосы, глаза голубые. Была одета в черное пальто с белым рисунком, джинсы, черные кроссовки.

Все, кто что-то знает о пропавшей или кому известно, где она сейчас, просьба сообщать по телефонам 063 542 93 04, 057 632 08 88 или 102.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе Киева пропала без вести 20-летняя Столяр Анастасия Сергеевна со своим трехлетним сыном Столяром Иваном Дмитриевичем. Они вышли из дома 31 января и не вернулись.

Мальчику на вид 3-4 года, волосы светло-русые коротко стриженые, худощавого телосложения, рост 95-105 сантиметров.Он был одет в куртку синего цвета с темным вставками, голубую шапку с помпонами и темные джинсы.

При наличии любой информации о возможном местонахождении Ивана и его мамы сообщите по телефону спецлинии полиции 102.

Мы такжеписали о том, что в Киеве 13-летний Александр Москаленко ушел из дома 3 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид мальчику 12-13 лет рост 155 см. Волосы светло-русые по бокам выбриты, спереди большая челка, худощавого телосложения. Был одет Саша в серую кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, рыжие ботинки. При себе имел темно-синий рюкзак,

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении школьника, полиция просит сообщить по телефону 102.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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Также Politeka писала, что таинственно исчез подросток, поднята тревога.