Водитель военного грузовика не справился с управлением на дороге и протаранил автозаправочную станцию

Инцидент произошел на Окружной дороге в Харькове, передает Politeka.

Сложные погодные условия, в частности мокрый снег и «каша» на трассах привели к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Одно из них случилось утром в Харькове.

В сеть попало видео, снятое камерой наблюдения на АЗС, как по дороге со стороны Алексеевки едет колонна военных грузовиков. В какой-то момент один из них заносит на скользкой дороге, он разворачивается на 180 градусов и врезается кузовом в опору автозаправки на противоположной стороне дороги.

Сегодня утром, военный грузовик, немного помял заправку на окружной Видео: Общественный Надзор Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 4. Februar 2020

На место происществия выехали правоохранители, обстоятельства инцидента выясняются. Никто из людей не пострадал. Также повезло, что КамАЗ не зацепил колонки на АЗС.

«А если бы там стояли люди? Куда так нестись на такой дуре? Уже не первое происшествие с военными на окружной», «В начале видны машины конвоя, и ехали они с нормальной скоростью. Грузовик априори не мог ехать сильно быстрее. Просто гололед он и есть гололед», «Д**ла за руль посадили. Едь себе 40 км на таком куске го*на в такую погоду. Повезло, что никого не было рядом. А кенту его следом, который ехал, вообще пофик, что там случилось, поехал себе спокойненько дальше. Спишут на боевые потери», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что очень необычную инсталляцию наблюдали водители, которые ехали по трассе «Киев-Харьков-Довжанский», в районе поселка городского типа Старый Мерчик Валковского района. Там на отбойнике, разделяющим две полосы движения, возвышался ВАЗ.

Как автомобиль мог оказаться на такой высоте, остается только догадываться. При этом низ машины не был прошит отбойником, как это традиционно случается при подобных ДТП.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

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