Под Харьковом собирают масштабную поисковую операцию с Нацгвардией
В Краснокутском районе Харьковской области местные собираются провести масштабную поисковую операцию с привлечением военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщают местные СМИ.
Основная цель поисков – розыск 71-летнего Раины Николая Григорьевича.
Мужчина ушел из дома в 10 утра еще полтора месяца назад и не вернулся. В последний раз пенсионера видели 22 января.
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Поисковая операция пройдет 6 марта. В ней могут принять все желающие.
Приметы: возраст – на вид 75 лет, рост – около 170 см, худощавый, лицо длинное, волосы короткие.
Был одет в черную шубу, черные брюки черного цвета, темно-серую фуражку.
Любую информацию о местонахождении Раины Николая Григорьевича просьба сообщить по телефонам: 102, 8 (05756), 3-14-71, 0971606291, 0986134354.
Напомним, что в Харькове бесследно исчезла 18-летняя девушка. Нина Розыгина, жительница Мерефы, 1 марта уехала в Харьков на собеседование по поводу новой работы и не вернулась домой. После чего девушка на связь не выходила. Приметы: рост - 160-165 см, среднее телосложение, рыжие волосы чуть выше плеч.
Особой приметой является родинка на левой щеке.
Была одета в черную куртку, черное платье, коричневые ботинки.
Информацию можно сообщить в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а также по номеру горячей линии 102.
Напомним, что проблема пешеходов-нарушителей в Харькове снова стала предметом активного обсуждения после случая с молодой матерью. В сети опубликовали видео, снятое на проспекте Науки возле ботанического сада, на котором женщина с коляской переходит улицу с оживленным автомобильным движением.
На противоположной стороне ее уже поджидает полицейский, который, судя по записи с камеры видеонаблюдения, делает ей замечание, однако та реагирует на него с искренним возмущением, а затем идет дальше по своим делам.
Местные же жители рассказывают о том, что неподалеку от места съемки есть подземный пешеходный переход с пандусом для колясок, однако люди выбирают более легкие, но и более опасные пути.
Напомним, в сети показали, как в Харькове пропускают машину скорой.
Как сообщала Politeka, в Харькове вор-романтик сильно поплатился за украденный букет.
Также Politekа писала, что харьковчанин поплатился за парковку возле мусорки.