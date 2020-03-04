Под Харьковом собирают масштабную поисковую операцию с Нацгвардией

В Краснокутском районе Харьковской области местные собираются провести масштабную поисковую операцию с привлечением военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщают местные СМИ.

Основная цель поисков – розыск 71-летнего Раины Николая Григорьевича.

Мужчина ушел из дома в 10 утра еще полтора месяца назад и не вернулся. В последний раз пенсионера видели 22 января.

Поисковая операция пройдет 6 марта. В ней могут принять все желающие.

Приметы: возраст – на вид 75 лет, рост – около 170 см, худощавый, лицо длинное, волосы короткие.

Был одет в черную шубу, черные брюки черного цвета, темно-серую фуражку.

Любую информацию о местонахождении Раины Николая Григорьевича просьба сообщить по телефонам: 102, 8 (05756), 3-14-71, 0971606291, 0986134354.

Напомним, что в Харькове бесследно исчезла 18-летняя девушка. Нина Розыгина, жительница Мерефы, 1 марта уехала в Харьков на собеседование по поводу новой работы и не вернулась домой. После чего девушка на связь не выходила. Приметы: рост - 160-165 см, среднее телосложение, рыжие волосы чуть выше плеч.

Особой приметой является родинка на левой щеке.

Была одета в черную куртку, черное платье, коричневые ботинки.

Информацию можно сообщить в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, а также по номеру горячей линии 102.

Напомним, что проблема пешеходов-нарушителей в Харькове снова стала предметом активного обсуждения после случая с молодой матерью. В сети опубликовали видео, снятое на проспекте Науки возле ботанического сада, на котором женщина с коляской переходит улицу с оживленным автомобильным движением.

На противоположной стороне ее уже поджидает полицейский, который, судя по записи с камеры видеонаблюдения, делает ей замечание, однако та реагирует на него с искренним возмущением, а затем идет дальше по своим делам.

Переход в неположенном месте с коляской. Это Харьков, Детка! #ЯжеМать по-харьковски! ХХ: «Естественный отбор на Бот. Саду. Постоянно на этом месте мамочки и папочки с колясками перебегают дорогу через проспект Науки. Полицейский сделала замечание, но был послан.» Что Вы скажите, пора ли начинать штрафовать таких пешеходов? Может полиции пора не только за водителями смотреть? Gepostet von Харьков City am Montag, 2. März 2020

Местные же жители рассказывают о том, что неподалеку от места съемки есть подземный пешеходный переход с пандусом для колясок, однако люди выбирают более легкие, но и более опасные пути.

Напомним, в сети показали, как в Харькове пропускают машину скорой.

Как сообщала Politeka, в Харькове вор-романтик сильно поплатился за украденный букет.

Также Politekа писала, что харьковчанин поплатился за парковку возле мусорки.