В одній з Харківських шкіл виявили муляж вибухівки

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на ГУ Нацполиции Харківської області.

Підозрілий предмет, знайдений учнями на території школи Київського району по вулиці Леся Сердюка, виявився муляжем.

2 березня близько 18:10 в Київський відділ поліції повідомили про знайдену передбачуваної вибухівку.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці обстежили місце події і встановили, що виявлений предмет представляє собою непрацюючий мобільний телефон, з примотаны до нього муляжем тротиловою шашки і проводами. Ніяких вибухових речовин він не містив.

Нагадаємо, що раніше в Харкові замінували політехнічний інститут. Інформація про замінування НТУ ХПІ надійшла в поліцію 26 лютого близько 17:30.

«Повідомлення про закладення вибухівки у вищому навчальному закладі по вулиці Кирпичова надійшло в поліцію через оператора «102» 26 лютого близько 17:30», повідомили в поліції.

На місце виїхала поліція і фахівці вибухотехнічного управління.

Пізніше стало відомо, що мінування було хибним. Евакуацію в цей раз не проводили.

«У ході перевірки інформації фахівці вибухотехнічного управління обстежили 300 кв. метрів приміщень і 500 кв. метрів прилеглої території, евакуація не проводилася. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», — йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що у Харкові почастішали випадки захворювання на сальмонельоз. У Харківській області за минулий рік зареєстровано 363 випадки гострих кишкових інфекцій, що на 14,8% більше, ніж було в 2018 році. Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, в 24,3% випадків причиною захворювання стало вживання м'ясної продукції, 23,3% – молочної, 12,6% – яєць. Велика частина хворих – це діти, 72% всіх випадків.

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