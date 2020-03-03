У Харкові почастішали випадки захворювання на сальмонельоз

В Харківській області за минулий рік зареєстровано 363 випадки гострих кишкових інфекцій, що на 14,8% більше, ніж було в 2018 році. Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, в 24,3% випадків причиною захворювання стало вживання м'ясної продукції, 23,3% – молочної, 12,6% – яєць. Велика частина хворих – це діти, 72% всіх випадків.

Медики також відзначили і збільшення інших захворювань. Серед них:

гастроентероколіт з встановленим збудником - на 15,1%; гастроентероколіт з невстановленим збудником - на 20,7%.

Нагадаємо, що в Харкові зацвіли первоцвіти. Про це розповіла завідуюча відділом квітково-декоративних рослин Харківського ботсаду Тетяна Орлова. Проліски й підсніжники зійшли й зацвіли на міських клумбах.

«Цвітіння підсніжника починається, як тільки зійде сніг. Галантус, білий пролісок. Росте на Західній Україні. Відноситься до сімейства лілійних і включає 19 видів. Як правило, всі вони занесені до червоної книги», – заявила Тетяна Орлова.

Також ми писали, що в парку Горького в Харкові загорілася сцена під час святкування Масляної. У парку імені Горького під час концерту 1 березня загорілася сцена. Відповідне відео виклали користувачі соцмереж.

"В парку Горького разом з опудалом спалили сцену. Хороший тамада і конкурси цікаві", - очевидці написали.

Як повідомили у прес-службі парку, причиною пожежі стала чаша з палаючою рідиною фаєр-шоу. Вона перекинулася, коли її гасили після виступу.

Також у прес-службі зазначили, що пожежу швидко загасили.

Нагадаємо, що паніка навколо коронавіруса, яка поширилася по світу, змусила громадянина Китаю діяти рішуче. Так, у Харкові в саду Шевченка перехожі могли бачити китайця, який вийшов на одиночний пікет.

На ньому була медична маска, а поруч стояв плакат з написом: "Я не вірус. Я людина". Таким чином хлопець хотів донести всім, що не всі китайці – носії коронавіруса.

Нагадаємо, синоптики приголомшили харків'ян прогнозом на тиждень.

Як повідомляла Politeka, пасажири влаштували масову бійку в метро Харкова: "Вагон на вагон", кадри.

Також Politeka писала, що негода на Харківщині знеструмила майже десяток районів: хто в чорному списку, адреси.