Екс-директор Гутянского лісгоспу Віктор Сыса, якого називали головним «чорним лісорубом» Харківщини, відчув проблеми з грошима

Колишній керівник, якого затримали на передачу хабара детективу НАБУ в розмірі 110 тисяч доларів, зараз працює менеджером з продажу лісу і будматеріалів у фірмі "САП2020", передає видання KHARKIV Today. Підприємство займається виробництвом фанери, дерев'яних плит і шпону.

За інформацією журналістів, Сиса скаржиться на погіршення матеріального становища.

До 30 березня йому заборонено виїжджати за межі Харківської області. Сиса хотів оскаржити запобіжний захід, мотивуючи це тим, що за посадою на новій роботі йому необхідно часто їздити по регіону.

«Його матеріальне становище погіршилося внаслідок внесення застави, оплати послуг адвокатів, тому ризик приховування відсутній... Просив надати йому можливість виїхати за кордон для лікування/оздоровлення на Мертвому морі», – йдеться у постанові Вищого антикорупційного суду.

У поїздці на Мертве море йому відмовили, дозволивши пересуватися по області, але не покидати її межі. Йому також треба здати на зберігання закордонний паспорт, який був отриманий ним за пару тижнів до скандалу з затриманням.

З посади директоря Гутянского лісгоспу Сису звільнили 24 січня, а тижнем раніше його відсторонили від посади рішенням Московського райсуду Харкова за підозрою у службовій недбалості.

Ім'я цього чоловіка прогриміло на всю Україну після того, як 30 жовтня минулого року його затримали під час передачі величезного хабара.

За ці гроші він пропонував вирішити питання про закриття кримінального провадження, яке пов'язане з крадіжками і продажем деревини за заниженими цінами на користь підконтрольних йому приватним суб'єктам господарювання. Чималенька пачка доларів лежала на задньому сидінні новенького позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 200.

Його відправили за ґрати з правом внесення застави у п'ять мільйонів гривень, що в сім разів менше, ніж просив прокурор. Вже через два дні необхідну суму заплатили, і Сиса вийшов з Київського СІЗО.

В анамнезі у Сиси – скандальна історія з президентом України Володимиром Зеленським. Коли той приїхав на Харківщину розбиратися з повальною вирубкою лісів і зібрав керівництво всіх лісгоспів, Сиси на зустрічі не було. Тоді Зеленський прямо перед усіма подзвонив йому, а той сказав, що він у відрядженні в столиці. Після цього президент запросив його в офіс для більш конструктивної бесіди.

Нагадаємо, знімальна група пішла шляхом «чорних лісорубів» і жорстко поплатилася.

Як повідомляла Politeka, спійманий на дачі величезного хабара лісник приголомшив визнанням.

Також Politeka писала, що до скандального лісничого нагрянули детективи НАБУ.