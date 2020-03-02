Экс-директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса, которого называли главным «черным лесорубом» Харьковщины, ощутил проблемы с деньгами

Бывший руководитель, которого задержали на передаче взятки детективу НАБУ в размере 110 тысяч долларов, сейчас трудится менеджером по продаже леса и стройматериалов в фирме "САП2020", передает издание KHARKIV Today. Предприятие занимается производством фанеры, деревянных панелей и шпона.

По информации журналистов, Сыса жалуется на ухудшение материального положения.

До 30 марта ему запрещено выезжать за пределы Харьковской области. Сыса хотел обжаловать меру пресечения, мотивируя это тем, что по должности на новой работе ему необходимо часто ездить по региону.

«Его материальное положение ухудшилось в результате внесения залога, оплаты услуг адвокатов, поэтому риск сокрытия отсутствует... Просил предоставить возможность ему выехать за границу для лечения/оздоровления на Мертвом море», – говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

В поездке на Мертвое море ему отказали, разрешив передвигаться по области, но не покидать ее пределов. Ему также надо сдать на хранение загранпаспорт, который был получен им за пару недель до скандала с задержанием.

С должности директоря Гутянского лесхоза Сысу уволили 24 января, а неделей ранее его отстранили от должности решением Московского райсуда Харькова по подозрению в служебной халатности.

Имя этого человека прогремело на всю Украину после того, как 30 октября прошлого года его задержали во время передачи огромной взятки.

За эти деньги он предлагал решить вопрос о закрытии уголовного производства, которое связано с воровством и продажей древесины по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частным субъектам хозяйствования. Увесистая пачка долларов лежала на заднем сидении новенького внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 200.

Его отправили за решетку с правом внесения залога в пять миллионов гривен, что в семь раз меньше, чем просил прокурор. Уже через два дня необходимую сумму заплатили, и Сыса вышел из Киевского СИЗО.

В анамнезе у Сысы – скандальная история с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда тот приехал на Харьковщину разбираться с повальной вырубкой лесов и собрал руководство всех лесхозов, Сысы на встрече не было. Тогда Зеленский прямо перед всеми позвонил ему, а тот сказал, что он в командировке в столице. После этого президент пригласил его в офис для более конструктивной беседы.

Напомним, съемочная группа пошла по пути «черных лесорубов» и жестко поплатилась.

Как сообщала Politeka, пойманный на даче огромной взятке лесник огорошил признанием.

Также Politeka писала, что к скандальному лесничему нагрянули детективы НАБУ.