У Харкові зацвіли первоцвіти

Про це розповіла завідуюча відділом квітково-декоративних рослин Харківського ботсаду Тетяна Орлова, пише Медіа група Об'єктив.

Проліски і підсніжники зійшли й зацвіли на міських клумбах.

«Цвітіння підсніжника починається, як тільки зійде сніг. Галантус, білий пролісок. Росте на Західній Україні. Відноситься до сімейства лілійних і включає 19 видів. Як правило, всі вони занесені до червоної книги», – заявила Тетяна Орлова.

Тетяна Орлова пояснила, пролісок і пролісок часто плутають, однак це різні рослини, але в будь-якому випадку, вони гинуть, якщо їх зривати.

«Всі ранньовесняні, бульбоцибульні рослини навіть якщо вони не занесені в червону книгу, не варто зривати. Тому що тоді, ми обриваємо не тільки квітка. Ми обриваємо його і з листям. І вони не встигають розвиватися. І тоді підземна частина гине. Ми вбиваємо ці рослини. Навіть проліски, нам здається, що їх дуже багато, але знову ж, збираючи маленький букетик ми тим самим знищуємо рослина в природі»,- зазначає Орлова.

Нагадаємо, що в Києві з відомого парку викрали тільки що зійшли квіти. Невідомі вкрали цибулини тюльпанів і нарцисів, які щойно зійшли, в парку "Перемога".

"Сьогодні день видався не таким приємним, як хотілося б. Прикро, що у сучасному місті існують люди, які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський працю, ні красу", – зазначили у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Дніпровського району р. Києва.

Співробітники УЗН Дніпровського району закликали киян, які стали свідками подібних правопорушень, відразу ж дзвонити в поліцію.

Також ми повідомляли, що в Києві з'являться спеціальні патрулі, які будуть відслідковувати та штрафувати порушників. У столиці запровадять нові штрафи за продаж червонокнижних рослин.

Такі санкції необхідні для того, щоб зберегти унікальну фауну України, адже багато несумлінні торговці щорічно намагаються нажитися, зриваючи і продаючи такі зникаючі квітучі рослини як проліски, первоцвіт, сон-траву та інші.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

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