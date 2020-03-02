Паніка навколо коронавіруса, яка поширилася по світу, змусила громадянина Китаю діяти рішуче

Так, у Харкові в саду Шевченка перехожі могли бачити китайця, який вийшов на одиночний пікет, передає Politeka з посиланням на соцмережі.

На ньому була медична маска, а поруч стояв плакат з написом: "Я не вірус. Я людина". Таким чином хлопець хотів донести всім, що не всі китайці – носії коронавіруса.

У свою чергу харків'яни по-різному відреагували на таку акцію. Якщо одні підтримали сміливість громадянина Китаю, то інші знайшли, в чому його звинуватити.

«Мабуть, його задовбали, і конкретно так», «Треба заробітчан з Італії остерігатися, а не китайців. Китай хворих не випустить, там дуже сувора кара за це», «Один у полі не воїн!», «Які предрасутки. Від них одні неприємності. Фуфлом ринок завалили, так ще й болячку подарували. А як вони поводяться по-хамськи у нас , я взагалі мовчу..», «Молодець хлопець!», «Короновірус вже серед нас, такого бути не може, щоб у всіх сусідів знайшли а у нас не було. Просто нікому за цим стежити. 28 днів він ніяк себе не проявляє, а потім його не можна вилікувати», «Довели китайця бідного. Ну молодець, знайшов вихід», «Напевно вже існує причина, раз чоловік вийшов. Дістали. Тримайся, Людино!» , – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що китайський студент влаштував переполох у харківському гуртожитку. Після того, як у нього піднялася температура після повернення з дому, він забарикадувався в кімнаті гуртожитку.

Також ми розповідали, що кілька китайських студентів були госпіталізовані в інфекційну лікарню в Харкові з підозрою на коронавірус. На щастя, ні в кого з них діагноз не підтвердився.

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