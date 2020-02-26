Експерти підказали, від покупки яких продуктів краще утриматися

Харків'янам на прилавки магазинів «підсунули» небезпечні продукти

У Харкові вимикають з продажу паленое вершкове масло і імпортні спеції. Про це пише Знай.

Так, у Харкові заборонили продавати партію вершкового масла "Селянське" 73% виробництва ТОВ "Богодухівський молокозавод", зроблене 25 січня 2020 року. Лабораторні дослідження показали, що у складі цієї партії олії присутні немолочні жири.

Усіх, хто купив чи побачив на прилавках магазинів зазначений продукт (партія 83 від 25.01.2020), просять повідомити про це в облуправління за адресою: пр-т Науки, 40, 6 поверх, м. Харків, 61166, або за телефоном (057) 725-19-00, факс: (057) 725-19-00. E-mail: [email protected]

Також днями була виявлена небезпечна спеція, у складі якої знайшли сальмонелу. Заражений коріандр експортується з Болгарії (експортер - Bulgarcoop-Import-Export LTD), знайшли сальмонелу. Фахівці вже почали вживати заходів, щоб небезпечні спеції не надійшли у продаж.

"Після вилучення на строк не більше двох робочих днів необхідно письмово повідомити облуправління про вжиті заходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харкові в найближчі дні будуть «погодні гойдалки». У четвер, 27 лютого в Харкові і області буде мінлива хмарність та опади у вигляді сильного дощу. Вночі - плюс 4 градусів, вдень температура повітря підніметься до 12 градусів.

У п'ятницю, 28 лютого, харків'ян порадує вдень ясна погода. Нічний сніг вранці послабшає і незабаром закінчиться. Уночі буде плюс 5 градусів, а вдень походает, порівняно з минулими днями – + 6 градусів.

Субота, 29 лютого, на протязі всього буде похмурою. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на мокрий дощ зі снігом. Вночі - мінус 1 градус, вдень + 6 градусів.

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