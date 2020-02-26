Харьковчанам на прилавки магазинов «подсунули» опасные продукты

В Харькове выключают из продажи паленое сливочное масло и импортные специи. Об этом пишет Знай.

Так, в Харькове запретили продавать партию сливочного масла "Крестьянское" 73% производства ООО "Богодуховский молокозавод", произведенное 25 января 2020 года. Лабораторные исследования показали, что в составе этой партии масла присутствуют немолочные жиры.

Всех, кто купил или увидел на прилавках магазинов указанный продукт (партия 83 от 25.01.2020), просят сообщить об этом в облуправление по адресу: пр-т Науки, 40, 6 этаж, м. Харьков, 61166, или по телефону (057) 725-19-00, факс: (057) 725-19-00. E-mail: [email protected]

Также на днях был обнаружена опасная специя, в составе которой нашли сальмонеллу. Зараженный кориандр экспортируется из Болгарии (экспортер - Bulgarcoop-Import-Export LTD), нашли сальмонеллу. Специалисты уже начали принимать меры, чтобы опасные специи не поступили в продажу.

"После изъятия в срок не более двух рабочих дней необходимо письменно уведомить облуправление о принятых мерах", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харькове в ближайшие дни будут «погодные качели». В четверг, 27 февраля в Харькове и области будет переменная облачность, и осадки в виде сильного дождя. Ночью - плюс 4 градусов, днем температура воздуха поднимется до 12 градусов.

В пятницу, 28 февраля, харьковчан порадует днем ясная погода. Ночной сильный дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью будет плюс 5 градусов, а днем походает, по сравнению с прошлыми днями – + 6 градусов.

Суббота, 29 февраля, на протяжении всего будет пасмурной. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мокрый дождь со снегом. Ночью - минус 1 градус, днем будет + 6 градусов.

Напомним, под Харьковом бесследно пропала девочка, родители не находят себе места: фото и приметы

Как сообщала Politeka, срочная эвакуация людей в Харькове, оцепили 60 зданий: что известно

Также Politeka писала, что в Харькове из-за строительства метро снесут почти сотню домов: появились подробности